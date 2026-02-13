Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Пять голов Аль-Ахли, победы Аль-Хиляля и Аль-Иттихада
13 февраля 2026, 22:56 | Обновлено 13 февраля 2026, 23:13
Пять голов Аль-Ахли, победы Аль-Хиляля и Аль-Иттихада

Состоялось три матча 21-го тура чемпионата Саудовской Аравии

Getty Images/Global Images Ukraine. Аль-Ахли

В пятницу, 13 февраля, состоялись матчи 21-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Было проведено три поединка.

  • «Аль-Ахли» со счетом 5:2 одолел «Аль-Шабаб».
  • «Аль-Хиляль» дома переиграл «Аль-Иттифак».
  • «Аль-Иттихад» обыграл «Аль-Файху».

Чемпионат Саудовской Аравии. 21-й тур

Аль-Шабаб – Аль-Ахли – 2:5

Голы: Карраско, 33, 44 (пенальти) – Хамед, 6, Кессье, 20, Марез, 25, Мийо, 34, Тоуни, 83 (пенальти)

Видео голов и обзор матча:

Аль-Хиляль – Аль-Иттифак – 2:0

Голы: Канно, 13, Аль-Давсари, 31

Видео голов и обзор матча:

Аль-Иттихад – Аль-Файха – 2:1

Голы: Эн-Несири, 35, Кадеш, 83 – Сакала, 55

Видео голов и обзор матча:

31’
ГОЛ ! Мяч забил Салим аль-Дассари (Аль-Хиляль).
13’
ГОЛ ! Мяч забил Мохамед Канно (Аль-Хиляль), асcист Малком.
Аль-Хиляль снял Нуньеса, купленного за 65 млн, с заявки на чемпионат
Чемпионат Саудовской Аравии: победы Дамака, Аль-Хазема и Аль-Кадисии
Роналду планирует вернуться в Европу и выбрал клуб для продолжения карьеры
чемпионат Саудовской Аравии по футболу Айвен Тоуни Юссеф Эн-Несири Салим Аль-Давсари Рияд Марез Франк Кессье Энцо Мийо Аль-Ахли Джидда Аль-Шабаб Аль-Хиляль Аль-Иттихад Джидда Аль-Иттифак Янник Феррейра Карраско
