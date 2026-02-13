Пять голов Аль-Ахли, победы Аль-Хиляля и Аль-Иттихада
Состоялось три матча 21-го тура чемпионата Саудовской Аравии
В пятницу, 13 февраля, состоялись матчи 21-го тура чемпионата Саудовской Аравии.
Было проведено три поединка.
- «Аль-Ахли» со счетом 5:2 одолел «Аль-Шабаб».
- «Аль-Хиляль» дома переиграл «Аль-Иттифак».
- «Аль-Иттихад» обыграл «Аль-Файху».
Чемпионат Саудовской Аравии. 21-й тур
Аль-Шабаб – Аль-Ахли – 2:5
Голы: Карраско, 33, 44 (пенальти) – Хамед, 6, Кессье, 20, Марез, 25, Мийо, 34, Тоуни, 83 (пенальти)
Видео голов и обзор матча:
Аль-Хиляль – Аль-Иттифак – 2:0
Голы: Канно, 13, Аль-Давсари, 31
Видео голов и обзор матча:
Аль-Иттихад – Аль-Файха – 2:1
Голы: Эн-Несири, 35, Кадеш, 83 – Сакала, 55
Видео голов и обзор матча:
События матча
