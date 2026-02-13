Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Аль-Хиляль снял Нуньеса, купленного за 65 млн, с заявки на чемпионат
Саудовская Аравия
13 февраля 2026, 02:19 | Обновлено 13 февраля 2026, 02:20
Аль-Хиляль снял Нуньеса, купленного за 65 млн, с заявки на чемпионат

Уругвайский форвард больше не сможет выступать за клуб в чемпионате Саудовской Аравии

Аль-Хиляль снял Нуньеса, купленного за 65 млн, с заявки на чемпионат
Getty Images/Global Images Ukraine

Уругвайский форвард Дарвин Нуньес больше не сможет выступать за «Аль-Хиляль» в рамках чемпионата Саудовской Аравии из-за перехода Карима Бензема.

Согласно сведениям инсайдера Фабрицио Романо, коллектив из Эр-Рияда исключил из официальной заявки на сезон 32-летнего игрока обороны Пабло Мари и 26-летнего уругвайца, который перешел летом из «Ливерпуля» за 65 миллионов евро с учетом бонусных выплат.

Следовательно, Нуньес, имеющий в своем активе 6 забитых мячей и 4 результативные передачи в 16 поединках саудовского первенства, лишен возможности выходить на поле во внутреннем чемпионате. Форвард сможет принимать участие лишь в матчах Лиги чемпионов Азии.

Напомним, что в начале февраля «Аль-Хиляль» осуществил трансфер 38-летнего Бензема из «Аль-Иттихада». Экс-нападающий «Реала» уже успел отличиться хет-триком и голевым пасом на Малкома в своей первой игре.

Важно подчеркнуть, что регламент Саудовской Аравии позволяет клубам регистрировать до 10 легионеров, однако в заявку на матч могут попасть лишь 8 иностранных футболистов.

Михаил Олексиенко Источник: Фабрицио Романо
