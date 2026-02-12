Роналду планирует вернуться в Европу и выбрал клуб для продолжения карьеры
Португальский форвард намерен присоединиться к лиссабонскому «Спортингу»
Форвард саудовского «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду планирует вернуться в Европу и уже определился с клубом, в котором намерен продолжить карьеру.
По информации авторитетного издания GiveMeSport, 41-летний португалец мечтает завершить выступления на профессиональном уровне в футболке лиссабонского «Спортинга».
Отношения между форвардом и саудовским клубом испортились во время трансферного окна – Роналду обвинил боссов команды в некачественной работе на рынке и отсутствии усилений.
«Аль-Наср» не собирается препятствовать уходу португальца, в контракте игрока прописана клаусула, размер которой составляет 50 миллионов евро.
Сообщается, что «Спортинг» может позволить себе переход Криштиану, учитывая доходы от спонсоров и трансфера шведского форварда Виктора Дьекереша.
В нынешнем сезоне Криштиану провел 22 матча во всех турнирах, в которых забил 18 голов и отдал три результативные передачи. Контракт футболиста истекает в июне 2027 года.
За «Спортинг» португальский футболист выступал до августа 2003 года и сыграл в первой команде 31 поединок (пять забитых мячей и шесть ассистов).
Cristiano Ronaldo is set to rejoin Sporting Lisbon from Al-Nassr, according to reports 👀✍️— GiveMeSport (@GiveMeSport) February 11, 2026
One last dance in Lisbon? 🐐💚 pic.twitter.com/1SSp0apc2u
