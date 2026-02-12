Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Роналду планирует вернуться в Европу и выбрал клуб для продолжения карьеры
Саудовская Аравия
12 февраля 2026, 07:47
Роналду планирует вернуться в Европу и выбрал клуб для продолжения карьеры

Португальский форвард намерен присоединиться к лиссабонскому «Спортингу»

Роналду планирует вернуться в Европу и выбрал клуб для продолжения карьеры
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Форвард саудовского «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду планирует вернуться в Европу и уже определился с клубом, в котором намерен продолжить карьеру.

По информации авторитетного издания GiveMeSport, 41-летний португалец мечтает завершить выступления на профессиональном уровне в футболке лиссабонского «Спортинга».

Отношения между форвардом и саудовским клубом испортились во время трансферного окна – Роналду обвинил боссов команды в некачественной работе на рынке и отсутствии усилений.

«Аль-Наср» не собирается препятствовать уходу португальца, в контракте игрока прописана клаусула, размер которой составляет 50 миллионов евро.

Сообщается, что «Спортинг» может позволить себе переход Криштиану, учитывая доходы от спонсоров и трансфера шведского форварда Виктора Дьекереша.

В нынешнем сезоне Криштиану провел 22 матча во всех турнирах, в которых забил 18 голов и отдал три результативные передачи. Контракт футболиста истекает в июне 2027 года.

За «Спортинг» португальский футболист выступал до августа 2003 года и сыграл в первой команде 31 поединок (пять забитых мячей и шесть ассистов).

Николай Тытюк Источник: GiveMeSport
