Реал летом совершит топовый трансфер. Футболист решился на переход

Немецкий защитник дортмундской «Боруссии» Нико Шлоттербек продолжит карьеру в мадридском «Реале». Об этом сообщает BILD.

По информации источника, 26-летний футболист принял решение перебраться в испанский гранд. Представитель чемпионата Германии отпустит Шлоттербека за 50 миллионов евро уже летом.

В текущем сезоне Нико Шлоттербек провел 26 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться тремя забитыми мячами и двумя голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что известный игрок «Реала» согласился на бесплатный трансфер в топ-клуб АПЛ.