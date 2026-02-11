Реал летом совершит топовый трансфер. Футболист решился на переход
Нико Шлоттербек станет футболистом мадридского гранда
Немецкий защитник дортмундской «Боруссии» Нико Шлоттербек продолжит карьеру в мадридском «Реале». Об этом сообщает BILD.
По информации источника, 26-летний футболист принял решение перебраться в испанский гранд. Представитель чемпионата Германии отпустит Шлоттербека за 50 миллионов евро уже летом.
В текущем сезоне Нико Шлоттербек провел 26 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться тремя забитыми мячами и двумя голевыми передачами.
Ранее сообщалось о том, что известный игрок «Реала» согласился на бесплатный трансфер в топ-клуб АПЛ.
