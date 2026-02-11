Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
11 февраля 2026, 22:41 | Обновлено 11 февраля 2026, 23:05
Реал летом совершит топовый трансфер. Футболист решился на переход

Нико Шлоттербек станет футболистом мадридского гранда

Getty Images/Global Images Ukraine. Нико Шлоттербек

Немецкий защитник дортмундской «Боруссии» Нико Шлоттербек продолжит карьеру в мадридском «Реале». Об этом сообщает BILD.

По информации источника, 26-летний футболист принял решение перебраться в испанский гранд. Представитель чемпионата Германии отпустит Шлоттербека за 50 миллионов евро уже летом.

В текущем сезоне Нико Шлоттербек провел 26 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться тремя забитыми мячами и двумя голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что известный игрок «Реала» согласился на бесплатный трансфер в топ-клуб АПЛ.

Нико Шлоттербек Реал Мадрид Боруссия Дортмунд трансферы трансферы Бундеслиги трансферы Ла Лиги
Даниил Кирияка Источник: Bild
