Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. МИЧЕЛ: «Нам не повезло. Но этот игрок нужен Жироне больше всего»
Испания
11 февраля 2026, 23:54 |
499
0

МИЧЕЛ: «Нам не повезло. Но этот игрок нужен Жироне больше всего»

Тренер – о травме тер Штегена и трансфере Бельтрана

11 февраля 2026, 23:54 |
499
0
МИЧЕЛ: «Нам не повезло. Но этот игрок нужен Жироне больше всего»
Getty Images/Global Images Ukraine. Мичел

Главный тренер «Жироны» Мичел оценил работу команды на зимнем трансферном рынке.

«Мы хорошо выполнили задачу в зимнее трансферное окно, хотя нам не повезло с травмой тер Штегена.

Трансфер Марка Бельтрана из «Сельты»? Я очень верю в него – он игрок, который нужен «Жироне» больше всего, потому что он очень динамичен и имеет отличный менталитет». Думаю, что он внесет большой вклад и поможет команде расти», – сказал Мичел.

Ранее главный тренер «Жироны» Мичел объяснил, почему Владислав Ванат покинул поле в первом тайме матча против «Севильи» (1:1).

По теме:
ФОТО. Звезда Барселоны купил монастырь за 2,5 млн евро. Зачем?
В УАФ вспомнили о вратаре сборной Украины, которого игнорирует Реброва
ФОТО. Лунин показал как отпраздновал свой день рождения. В короне
Мичел (Мигель Анхель Санчес) Марк-Андре тер Штеген чемпионат Испании по футболу Ла Лига Жирона
Дмитрий Олийченко Источник: Cadena Ser
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Медальный зачет ОИ-2026. У команды-лидера – уже 6 золотых наград
Олимпийские игры | 11 февраля 2026, 06:23 1
Медальный зачет ОИ-2026. У команды-лидера – уже 6 золотых наград
Медальный зачет ОИ-2026. У команды-лидера – уже 6 золотых наград

Норвежская команда возглавляет рейтинг, получив 12 медалей (6–2–4)

ФОТО. Винисиус собрал игроков Реала в ресторане. Лунин уехал первым
Футбол | 11 февраля 2026, 17:12 12
ФОТО. Винисиус собрал игроков Реала в ресторане. Лунин уехал первым
ФОТО. Винисиус собрал игроков Реала в ресторане. Лунин уехал первым

Вини и Мбаппе улучшают микроклимат

Президент WBC назвал имя соперника Александра Усика
Бокс | 11.02.2026, 01:32
Президент WBC назвал имя соперника Александра Усика
Президент WBC назвал имя соперника Александра Усика
Калинина разгромно проиграла матч 1/8 финала на турнире WTA 125 в Оэйраше
Теннис | 11.02.2026, 18:22
Калинина разгромно проиграла матч 1/8 финала на турнире WTA 125 в Оэйраше
Калинина разгромно проиграла матч 1/8 финала на турнире WTA 125 в Оэйраше
Азиатская Лига чемпионов: победа Мельбурн Сити над Ульсаном
Футбол | 11.02.2026, 22:12
Азиатская Лига чемпионов: победа Мельбурн Сити над Ульсаном
Азиатская Лига чемпионов: победа Мельбурн Сити над Ульсаном
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Президент Барселоны подал в отставку
ОФИЦИАЛЬНО. Президент Барселоны подал в отставку
10.02.2026, 03:33 8
Футбол
Криштиану Роналду нашел себе новый клуб. Агенты уже работают
Криштиану Роналду нашел себе новый клуб. Агенты уже работают
10.02.2026, 07:38 6
Футбол
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Я уже никогда не стану таким, как раньше»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Я уже никогда не стану таким, как раньше»
11.02.2026, 07:02 18
Футбол
Ребров решил не вызывать в сборную игроков из известного чемпионата
Ребров решил не вызывать в сборную игроков из известного чемпионата
11.02.2026, 07:28 15
Футбол
Михаил Мудрик пошел на радикальные меры ради победы
Михаил Мудрик пошел на радикальные меры ради победы
10.02.2026, 10:02 13
Футбол
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Вы очень много лжете»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Вы очень много лжете»
10.02.2026, 09:49 80
Футбол
Элина Свитолина – Анна Калинская. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Дохе
Элина Свитолина – Анна Калинская. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Дохе
11.02.2026, 19:15 3
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем