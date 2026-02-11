МИЧЕЛ: «Нам не повезло. Но этот игрок нужен Жироне больше всего»

Главный тренер «Жироны» Мичел оценил работу команды на зимнем трансферном рынке.

«Мы хорошо выполнили задачу в зимнее трансферное окно, хотя нам не повезло с травмой тер Штегена.

Трансфер Марка Бельтрана из «Сельты»? Я очень верю в него – он игрок, который нужен «Жироне» больше всего, потому что он очень динамичен и имеет отличный менталитет». Думаю, что он внесет большой вклад и поможет команде расти», – сказал Мичел.

Ранее главный тренер «Жироны» Мичел объяснил, почему Владислав Ванат покинул поле в первом тайме матча против «Севильи» (1:1).