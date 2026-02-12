С ассистом Салаха. Ван Дейк принес Ливерпулю победу над Сандерлендом

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Англии
Сандерленд
11.02.2026 22:15 – FT 0 : 1
Ливерпуль
Англия
12 февраля 2026, 00:10 | Обновлено 12 февраля 2026, 00:12
Матч завершился со счетом 1:0

Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 11 февраля 2026 года, состоялся матч 26-го тура Английской Премьер-лиги между «Сандерлендом» и «Ливерпулем».

Игра прошла на стадионе «Стэдиум оф Лайт» в Сандерленде и завершилась победой гостевой команды со счетом 1:0.

Единственный гол в матче забил капитан «красных» Вирджил ван Дейк. Ассистировал нидерландскому защитнику звездный вингер Мохамед Салах.

Английская Премьер-лига. 26-й тур, 11 февраля
Сандерленд – Ливерпуль – 0:1
Голы: ван Дейк, 61

Сандерленд: Робин Руфс, Норди Мукиеле, Рейнилду Мандава, Дэниел Баллард, Омар Альдерете (Лютсхарел Гертрейда, 80), Трей Хьюм (Чемсдин Талби, 80), Хабиб Диарра (Вильзон Изидор, 90+2), Ноа Садики, Энцо Ле Фе, Нильсон Ангуло (Ромейн Мандл, 80), Брайан Броббей

Ливерпуль: Алиссон Беккер, Эндрю Робертсон, Вирджил ван Дейк, Ватару Эндо (Джозеф Гомес, 69), Ибраима Конате, Райан Гравенберх, Флориан Вирц, Алексис Мак Аллистер, Мохамед Салах, Уго Экитике (Федерико Кьеза, 88), Коди Гакпо (Кертис Джонс, 75)

События матча

61’
ГОЛ ! Мяч забил Вирджил ван Дейк (Ливерпуль), асcист Мохамед Салах.
