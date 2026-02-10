В среду, 11 февраля, «Сандерленд» и «Ливерпуль» проведут матч в 26-м туре Английской Премьер-лиги.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Принимать поединок чемпионата Англии будет «Стедиум оф Лайт» в Сандерленде.

Начало футбольного противостояния запланировано на 21:30.

Последний матч команд, который прошел 3 декабря 2025 года, завершился ничьей на «Энфилде» (1:1).

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.

Сандерленд – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция