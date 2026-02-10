Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сандерленд – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Англии
Сандерленд
11.02.2026 22:15 - : -
Ливерпуль
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
10 февраля 2026, 22:41 |
11
0

Сандерленд – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 11 февраля в 22:15 матч чемпионата Англии

10 февраля 2026, 22:41 |
11
0
Сандерленд – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 11 февраля, «Сандерленд» и «Ливерпуль» проведут матч в 26-м туре Английской Премьер-лиги.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Принимать поединок чемпионата Англии будет «Стедиум оф Лайт» в Сандерленде.

Начало футбольного противостояния запланировано на 21:30.

Последний матч команд, который прошел 3 декабря 2025 года, завершился ничьей на «Энфилде» (1:1).

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.

Сандерленд Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Сандерленд Ливерпуль
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Betking
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
ФОТО. 63 года за «акцию» в честь отца Луиса Диаса
Сандерленд – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Ноттингем – Вулверхэмптон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига смотреть онлайн Сандерленд Ливерпуль
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Михаил Мудрик пошел на радикальные меры ради победы
Футбол | 10 февраля 2026, 10:02 9
Михаил Мудрик пошел на радикальные меры ради победы
Михаил Мудрик пошел на радикальные меры ради победы

Украинец попал в конфликт с польскими болельщиками

Титулованный клуб собирается подписать полузащитника Шахтера
Футбол | 10 февраля 2026, 22:04 0
Титулованный клуб собирается подписать полузащитника Шахтера
Титулованный клуб собирается подписать полузащитника Шахтера

Педриньо попал на радары «Фламенго»

Дмитрий ПИДРУЧНЫЙ: «Хочется это забыть. Это моя катастрофа»
Олимпийские игры | 10.02.2026, 18:22
Дмитрий ПИДРУЧНЫЙ: «Хочется это забыть. Это моя катастрофа»
Дмитрий ПИДРУЧНЫЙ: «Хочется это забыть. Это моя катастрофа»
Ракицкий сообщил Черноморцу, в каком клубе намерен продолжить карьеру
Футбол | 10.02.2026, 10:13
Ракицкий сообщил Черноморцу, в каком клубе намерен продолжить карьеру
Ракицкий сообщил Черноморцу, в каком клубе намерен продолжить карьеру
Свитолина разобралась с Ястремской и вышла в 1/8 финала супертурнира в Дохе
Теннис | 10.02.2026, 16:49
Свитолина разобралась с Ястремской и вышла в 1/8 финала супертурнира в Дохе
Свитолина разобралась с Ястремской и вышла в 1/8 финала супертурнира в Дохе
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Динамо выступило с официальным заявлением. Неожиданное решение от Костюка
Динамо выступило с официальным заявлением. Неожиданное решение от Костюка
09.02.2026, 06:02 11
Футбол
ВИДЕО. Зинченко издалека забил первый гол за Аякс
ВИДЕО. Зинченко издалека забил первый гол за Аякс
09.02.2026, 19:18 5
Футбол
КЛИЧКО: «Мы с ним не друзья. У меня даже его номера нет»
КЛИЧКО: «Мы с ним не друзья. У меня даже его номера нет»
09.02.2026, 08:14 1
Бокс
Зинченко отказался играть за 19-кратного чемпиона по политическим причинам
Зинченко отказался играть за 19-кратного чемпиона по политическим причинам
09.02.2026, 10:33 19
Футбол
Дебют Зинченко! АЗ Алкмаар и Аякс сыграли матч чемпионата Нидерландов
Дебют Зинченко! АЗ Алкмаар и Аякс сыграли матч чемпионата Нидерландов
08.02.2026, 17:25 7
Футбол
Стало известно, почему Усик не хочет драться с Итаумой и Кабайелом
Стало известно, почему Усик не хочет драться с Итаумой и Кабайелом
10.02.2026, 03:21 4
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Андрей Шевченко объявил о тренерском назначении в сборную
ОФИЦИАЛЬНО. Андрей Шевченко объявил о тренерском назначении в сборную
09.02.2026, 14:39
Футбол
Незабитый пенальти на 90+8. Жирона упустила победу над Севильей
Незабитый пенальти на 90+8. Жирона упустила победу над Севильей
08.02.2026, 19:16 22
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем