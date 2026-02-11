Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Италии
Наполи
10.02.2026 22:00 – FT 1 : 1
6 : 7 Серия пенальти Серия пенальти
Комо
Кубок Италии
11 февраля 2026, 00:30 | Обновлено 11 февраля 2026, 01:18
164
0

Наполи сенсационно вылетел из Кубка Италии, проиграв в серии пенальти

Комо пробился в полуфинал турнира

11 февраля 2026, 00:30 | Обновлено 11 февраля 2026, 01:18
164
0
Наполи сенсационно вылетел из Кубка Италии, проиграв в серии пенальти
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 10 февраля 2026 года, состоялся матч 1/4 финала Кубка Италии между «Наполи» и «Комо».

Игра прошла на стадионе «Стадио Диего Армандо Марадона» в Неаполе и завершилась ничейным счетом 1:1 в основное время. В серии пенальти сильнее оказалась команда гостей.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Интересно, что и в основное время игры «Комо» свой единственный гол забил ударом с точки.

Серия пенальти затянулась на 16 ударов.

Кубок Италии 2025/26. 1/4 финала, 10 февраля
Наполи – Комо – 1:1 (пен. – 6:7)
Голы: Вергара, 46 – Батурина, 39 (пен.)

События матча

91’
ГОЛ ! С пенальти забил Марк-Оливер Кемпф (Комо).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Мигель Гутьеррес (Наполи).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Мергим Войвода (Комо).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Ваня Милинкович-Савич (Наполи).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Диего Карлос (Комо).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Элиф Элмас (Наполи).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Иван Смолчич (Комо).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Алиссон Сантос (Наполи).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Леонардо Спинаццола (Наполи).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Мартин Батурина (Комо).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Анастасиос Дувикас (Комо).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Маттео Политано (Наполи).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Лукаш Да Кунья (Комо).
46’
ГОЛ ! Мяч забил Антонио Вергара (Наполи).
39’
ГОЛ ! С пенальти забил Мартин Батурина (Комо).
Наполи Комо Мартин Батурина Кубок Италии по футболу Антонио Вергара видео голов и обзор пенальти серия пенальти
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
