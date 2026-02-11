Наполи сенсационно вылетел из Кубка Италии, проиграв в серии пенальти
Комо пробился в полуфинал турнира
Во вторник, 10 февраля 2026 года, состоялся матч 1/4 финала Кубка Италии между «Наполи» и «Комо».
Игра прошла на стадионе «Стадио Диего Армандо Марадона» в Неаполе и завершилась ничейным счетом 1:1 в основное время. В серии пенальти сильнее оказалась команда гостей.
Интересно, что и в основное время игры «Комо» свой единственный гол забил ударом с точки.
Серия пенальти затянулась на 16 ударов.
Кубок Италии 2025/26. 1/4 финала, 10 февраля
Наполи – Комо – 1:1 (пен. – 6:7)
Голы: Вергара, 46 – Батурина, 39 (пен.)
События матча
