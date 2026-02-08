Динамо выступило с официальным заявлением. Неожиданное решение от Костюка

Киевское «Динамо» решило проводить все следующие спарринги на зимних сборах в закрытом режиме, соответствующее заявление столичный клуб обнародовал на официальном сайте.

«По решению тренерского штаба первой команды, в связи с заключительным этапом подготовки ко второй части сезона, следующие спарринги киевского «Динамо» на зимних тренировочных сборах в Турции будут проходить в закрытом режиме – без прямой трансляции.

В то же время болельщики смогут следить за ходом событий в текстовой трансляции на официальном Telegram-канале клуба. После завершения матчей обзоры спаррингов будут доступны на официальном YouTube-канале «Динамо».

О возможных изменениях в графике проведения контрольных матчей клуб дополнительно будет информировать на своих официальных ресурсах», - говорится в сообщении киевлян.

«Динамо» сыграет на сборах в Турции с «Кудровкой», «Иберией 1999», «Зимбру» и «РФШ».