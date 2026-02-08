Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Динамо выступило с официальным заявлением. Неожиданное решение от Костюка
08 февраля 2026, 21:02 | Обновлено 08 февраля 2026, 21:46
2311
5

Динамо выступило с официальным заявлением. Неожиданное решение от Костюка

Клуб будет проводить все следующие спарринги в закрытом режиме

ФК Динамо

Киевское «Динамо» решило проводить все следующие спарринги на зимних сборах в закрытом режиме, соответствующее заявление столичный клуб обнародовал на официальном сайте.

«По решению тренерского штаба первой команды, в связи с заключительным этапом подготовки ко второй части сезона, следующие спарринги киевского «Динамо» на зимних тренировочных сборах в Турции будут проходить в закрытом режиме – без прямой трансляции.

В то же время болельщики смогут следить за ходом событий в текстовой трансляции на официальном Telegram-канале клуба. После завершения матчей обзоры спаррингов будут доступны на официальном YouTube-канале «Динамо».

О возможных изменениях в графике проведения контрольных матчей клуб дополнительно будет информировать на своих официальных ресурсах», - говорится в сообщении киевлян.

«Динамо» сыграет на сборах в Турции с «Кудровкой», «Иберией 1999», «Зимбру» и «РФШ».

Mishgan2507
йобнуті. Ніби до фіналу ЛЧ готуються
Ответить
+4
Олександр Січкаренко
Можливо вони бережуть нервові клітини вболівальників від своєї феєричної гри 
Ответить
+1
іван гомонай
повний долбоїбізм!!!!!!!!!!!!!!!!!!! шкода що клуб за якого вболівали 2-3 поколіня здихає через пару ідіотів................................для мене динамо ПОМЕРЛО............ Слава Україні!!!
Ответить
+1
ALud
Логічне рішення своєю алогічністю - Динамо і так скорочує з кожною грою (і немає значення статус матчу) коло своїх вболівальників і що саме головне - перспективи при даному керівництві  ніякі. Немає команди, немає класних виконавців, немає якісного ТШ і, щонайважливіше, суркіси, як менеджери, на фоні історії і традицій ДИНАМО КИЇВ не просто нікудишні - жалюгідні!!!
Ответить
0
Singularis
Чи не соперники)))
Ответить
-1
