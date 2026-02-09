Энрике назвал героя матча с Марселем – это не просто слова
Тренер не сдерживает эмоций после победы 5:0
Наставник «ПСЖ» Луис Энрике поделился эмоциями после убедительной победы над «Марселем» (5:0) в рамках 21-го тура Лиги 1. Главным героем встречи стал Усман Дембеле, записавший на свой счет дубль и голевой пас.
Об ожиданиях от противостояния «Мы готовились к непростому поединку. На мой взгляд, первый тайм подтвердил наши опасения, однако нам удалось сломить сопротивление оппонента благодаря качественной игре.
Эта победа полностью заслужена. Проводить матчи в такой потрясающей атмосфере, которую дарят наши фанаты, – истинное наслаждение. Сейчас наступил ключевой этап сезона, и мы стремимся прогрессировать от игры к игре.
Сегодняшний результат доказал, что мы на правильном пути. Болельщики доверяют коллективу, мы очень довольны и не планируем останавливаться».
Об игре Усмана Дембеле «Он – уникальный футболист. Именно поэтому он стал обладателем «Золотого мяча». Его стиль игры выделяется на общем фоне.
Иметь в распоряжении мастера такого масштаба – большая удача для тренера. Я искренне рад и за него лично, и за успех всей команды. Нам необходимо сохранять этот темп», – подчеркнул Энрике.
