  4. Среди худших. Известны оценки Ваната и Цыганкова за игру с Севильей
Испания
09 февраля 2026, 03:58
Жирона сыграла вничью 1:1

Getty Images/Global Images Ukraine

Стали известны оценки вингера Виктора Цыганкова и нападающего Владислава Ваната за матч, в котором их «Жирона» со счетом 1:1 сыграла вничью с «Севильей».

Поединок принимал стадион «Эстадио Рамон Санчес Писхуан».

Украинский нападающий «Жироны» Владислав Ванат вышел на поле в стартовом составе, но не отличился результативными действиями и был заменен в перерыве из-за повреждения. Портал WhoScored оценил его игру в 6.2 балла.

Его соотечественник и партнер по команде Виктор Цыганков отыграл поединок полностью с оценкой 6.9.

Оценки обоих украинцев из «Жироны» стали одними из худших игроков в этом поединке.

Оценки за матч Севилья –Жирона:

