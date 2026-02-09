Среди худших. Известны оценки Ваната и Цыганкова за игру с Севильей
Жирона сыграла вничью 1:1
Стали известны оценки вингера Виктора Цыганкова и нападающего Владислава Ваната за матч, в котором их «Жирона» со счетом 1:1 сыграла вничью с «Севильей».
Поединок принимал стадион «Эстадио Рамон Санчес Писхуан».
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
Украинский нападающий «Жироны» Владислав Ванат вышел на поле в стартовом составе, но не отличился результативными действиями и был заменен в перерыве из-за повреждения. Портал WhoScored оценил его игру в 6.2 балла.
Его соотечественник и партнер по команде Виктор Цыганков отыграл поединок полностью с оценкой 6.9.
Оценки обоих украинцев из «Жироны» стали одними из худших игроков в этом поединке.
Оценки за матч Севилья –Жирона:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Киевляне ищут нападающего
Следите за результатами украинок на турнирах ITF на этой неделе на Sport.ua