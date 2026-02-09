Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Трубину и Судакову вынесли вердикт за матч чемпионата Португалии
Португалия
Трубину и Судакову вынесли вердикт за матч чемпионата Португалии

«Бенфика» дома обыграла «Алаверку»

Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Голкипер «Бенфики» Анатолий Трубин и хавбек «орлов» Георгий Судаков узнали свои оцени а матч с «Алверкой».

Поединок проходил на стадион «Да Луж» в Лиссабоне.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Анатолий Трубин вышел в стартовом составе своей команды, совершил один сейв и пропустил один гол. Статистические порталы WhoScored и SofaScore оценили игру вратаря в 6.1 и 6.5 баллов соответственно.

Георгий Судаков на поле вышел со скамьи запасных, сыграл 17 минут, результативными действиями не отличился. Статистические порталы WhoScored и SofaScore оценили игру вратаря в 6.4 и 7.3 баллов соответственно.

Лучшим по версии обоих порталов стал вратарь гостей Матеус Мендес, пропустивший два гола и совершивший восемь сейвов. Он получил оценки 7.7 и 9.2.

Анатолий Трубин Георгий Судаков Бенфика Алверка чемпионат Португалии по футболу оценки SofaScore WhoScored
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
