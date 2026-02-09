Трубину и Судакову вынесли вердикт за матч чемпионата Португалии

Голкипер «Бенфики» Анатолий Трубин и хавбек «орлов» Георгий Судаков узнали свои оцени а матч с «Алверкой».

Поединок проходил на стадион «Да Луж» в Лиссабоне.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Анатолий Трубин вышел в стартовом составе своей команды, совершил один сейв и пропустил один гол. Статистические порталы WhoScored и SofaScore оценили игру вратаря в 6.1 и 6.5 баллов соответственно.

Георгий Судаков на поле вышел со скамьи запасных, сыграл 17 минут, результативными действиями не отличился. Статистические порталы WhoScored и SofaScore оценили игру вратаря в 6.4 и 7.3 баллов соответственно.

Лучшим по версии обоих порталов стал вратарь гостей Матеус Мендес, пропустивший два гола и совершивший восемь сейвов. Он получил оценки 7.7 и 9.2.