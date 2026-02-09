Испанский тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал матч 22-го тура Лиги 1, в котором его подопечные разгромили «Марсель» (5:0):

– Несмотря на результат, если действительно отбросить его в сторону, был ли это лучший матч вашей команды в этом сезоне?

– Нет. В Лиссабоне (прим. – поражение против «Спортинга» со счетом 1:2) мы, на мой взгляд, сыграли очень хороший, невероятный матч. Но поскольку результат был не очень хорошим... Когда мы оцениваем матч, если у вас есть шансы, если вы забили столько голов сегодня, а мы еще и четыре раза попали в штангу, я думаю, что мы заслуживали даже больше, и мы создали много моментов. И это не сложно, когда мы делаем это против команды такого уровня. Но за сезон я помню матчи лучше, чем сегодняшний».

– Вы говорили сегодня о индивидуальном качестве, а также о уверенности. Есть один игрок, который, вероятно, выходит из этого матча полный уверенности, это Усман Дембеле. Мы видели это еще до того, как он забил, в его очень агрессивном отношении, в его прессинге, в том, как он много разговаривал с игроками. Вы удовлетворены, помимо его голов и его выступления, тем, что он продемонстрировал на поле сегодня вечером?

– Вчера вы спросили меня, не является ли Усман непостоянным. Невероятно, это невероятно! Хорошо. Мне нравятся непостоянные игроки, такие как Усман. Потому что это невероятно! Усман, для меня, и я говорил это с первого дня, когда он пришел, – это супер игрок. С мячом, и здесь, в Париже, он добавил игру без мяча. То, как он прессингует, как играет, как демонстрирует свои способности и свой уровень, всегда очень стабильно. А в этом сезоне, поскольку мы начали сезон со многими травмированными игроками, трудно иметь или найти свой уровень. Но каждый раз, когда он в форме, он очень особенный. Вот почему он – обладатель «Золотого мяча».

– В период, когда ваша команда была немного менее эффективна, даже если содержание было хорошим, как в Лиссабоне или Ньюкасле, вы были довольны поведением своих игроков в группе? Несколько раз во время матчей мы видим, как они разговаривают, обмениваются мнениями, рассказывают друг другу что-то. Вы гордитесь командой, которая так общается?

– Я думаю, что когда вы играете такой матч, как сегодня, это очень важно для уверенности. Мы сыграли много матчей на очень высоком уровне, но бывают матчи, в которых нет эффективности. А чтобы выигрывать футбольные матчи, она нужна. Но если я так много говорю о том, как команда прессингует, как она играет с мячом, мы можем быть более или менее ясными, но я доволен и думаю, что мы продолжаем движение по траектории прошлого года. Наступает лучший момент сезона, и этот результат, повторюсь, важен с точки зрения уверенности.

– Мы видели, как болельщики сходили с ума, вы только что говорили о них, говоря, что они заслужили эту победу, они не сдавались, они подталкивали вас. Хотите сказать им что-нибудь?

– Конечно, я сказал это Рафелю (прим. – Полу, его помощнику) и Борхе (прим. – тренеру вратарей) перед началом матча, когда мы увидели тифо. Невероятно, на каком уровне болельщики на каждом матче, особенно на таких матчах, как «Классико», но на каждом матче, это невероятно. Мы к этому привыкли, и я помню, что нелегко иметь болельщиков такого уровня, они всегда рядом, на каждом матче, который мы проигрываем, на каждом матче, где у нас есть проблемы, они рядом, и это настоящее удовольствие иметь таких болельщиков.

– Вы хвалили заслуги Роберто Де Дзерби во время матча за Трофей чемпионов, говоря, что он отличный тренер. Вы понимали, что он по-прежнему играет с тремя защитниками, хотя в последние недели он сильно боролся с этой тактической системой? Вы удивлены отсутствием прессинга, отсутствием желания, отсутствием голода у игроков, когда он требовал этого всю неделю?

– Я говорил о Де Дзерби вчера и у меня осталось то же самое впечатление. В футболе трудно найти решения, все зависит от матчей. Но для меня он отличный тренер, который мне нравится, потому что мне нравится, как он управляет своими командами, и для меня большое удовольствие видеть, как он тренирует на этом уровне, знать, что он играет, чтобы выиграть, чтобы атаковать. Для меня, как для тренера, он один из лучших в этой лиге. У него есть опыт, он еще молод, но мне нравится его стиль тренерской работы. И особенно, как сегодня, потому что тренеры всегда зависят от результатов, это ничего не меняет в моем отношении к нему.

– Несколько слов о вратарях, хотя Сафонов сегодня не имел много работы. Ваше видение остается прежним: у вас есть два вратаря номер один, есть ли конкуренция между ними, или это тот матч, который убеждает вас в том, что, возможно, вам нужно...

– Мне повезло, что у меня есть три невероятных вратаря. Лукас Шевалье, Ренато Марин и, на данный момент, Сафонов. Три вратаря очень высокого уровня. И более чем говорить индивидуально о том, что они показывают, важно то, что все трое готовы помочь команде в любом матче.