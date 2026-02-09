Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ЭНРИКЕ: «Я говорил это с первого дня, когда он пришел, – это супер игрок»
Чемпионат Франции
ПСЖ
08.02.2026 21:45 – FT 5 : 0
Марсель
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Франция
09 февраля 2026, 09:12 | Обновлено 09 февраля 2026, 09:39
1155
0

ЭНРИКЕ: «Я говорил это с первого дня, когда он пришел, – это супер игрок»

Испанский тренер прокомментировал победу над «Марселем»

09 февраля 2026, 09:12 | Обновлено 09 февраля 2026, 09:39
1155
0
ЭНРИКЕ: «Я говорил это с первого дня, когда он пришел, – это супер игрок»
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Энрике

Испанский тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал матч 22-го тура Лиги 1, в котором его подопечные разгромили «Марсель» (5:0):

Несмотря на результат, если действительно отбросить его в сторону, был ли это лучший матч вашей команды в этом сезоне?

– Нет. В Лиссабоне (прим. – поражение против «Спортинга» со счетом 1:2) мы, на мой взгляд, сыграли очень хороший, невероятный матч. Но поскольку результат был не очень хорошим... Когда мы оцениваем матч, если у вас есть шансы, если вы забили столько голов сегодня, а мы еще и четыре раза попали в штангу, я думаю, что мы заслуживали даже больше, и мы создали много моментов. И это не сложно, когда мы делаем это против команды такого уровня. Но за сезон я помню матчи лучше, чем сегодняшний».

Вы говорили сегодня о индивидуальном качестве, а также о уверенности. Есть один игрок, который, вероятно, выходит из этого матча полный уверенности, это Усман Дембеле. Мы видели это еще до того, как он забил, в его очень агрессивном отношении, в его прессинге, в том, как он много разговаривал с игроками. Вы удовлетворены, помимо его голов и его выступления, тем, что он продемонстрировал на поле сегодня вечером?

– Вчера вы спросили меня, не является ли Усман непостоянным. Невероятно, это невероятно! Хорошо. Мне нравятся непостоянные игроки, такие как Усман. Потому что это невероятно! Усман, для меня, и я говорил это с первого дня, когда он пришел, – это супер игрок. С мячом, и здесь, в Париже, он добавил игру без мяча. То, как он прессингует, как играет, как демонстрирует свои способности и свой уровень, всегда очень стабильно. А в этом сезоне, поскольку мы начали сезон со многими травмированными игроками, трудно иметь или найти свой уровень. Но каждый раз, когда он в форме, он очень особенный. Вот почему он – обладатель «Золотого мяча».

В период, когда ваша команда была немного менее эффективна, даже если содержание было хорошим, как в Лиссабоне или Ньюкасле, вы были довольны поведением своих игроков в группе? Несколько раз во время матчей мы видим, как они разговаривают, обмениваются мнениями, рассказывают друг другу что-то. Вы гордитесь командой, которая так общается?

– Я думаю, что когда вы играете такой матч, как сегодня, это очень важно для уверенности. Мы сыграли много матчей на очень высоком уровне, но бывают матчи, в которых нет эффективности. А чтобы выигрывать футбольные матчи, она нужна. Но если я так много говорю о том, как команда прессингует, как она играет с мячом, мы можем быть более или менее ясными, но я доволен и думаю, что мы продолжаем движение по траектории прошлого года. Наступает лучший момент сезона, и этот результат, повторюсь, важен с точки зрения уверенности.

Мы видели, как болельщики сходили с ума, вы только что говорили о них, говоря, что они заслужили эту победу, они не сдавались, они подталкивали вас. Хотите сказать им что-нибудь?

– Конечно, я сказал это Рафелю (прим. – Полу, его помощнику) и Борхе (прим. – тренеру вратарей) перед началом матча, когда мы увидели тифо. Невероятно, на каком уровне болельщики на каждом матче, особенно на таких матчах, как «Классико», но на каждом матче, это невероятно. Мы к этому привыкли, и я помню, что нелегко иметь болельщиков такого уровня, они всегда рядом, на каждом матче, который мы проигрываем, на каждом матче, где у нас есть проблемы, они рядом, и это настоящее удовольствие иметь таких болельщиков.

Вы хвалили заслуги Роберто Де Дзерби во время матча за Трофей чемпионов, говоря, что он отличный тренер. Вы понимали, что он по-прежнему играет с тремя защитниками, хотя в последние недели он сильно боролся с этой тактической системой? Вы удивлены отсутствием прессинга, отсутствием желания, отсутствием голода у игроков, когда он требовал этого всю неделю?

– Я говорил о Де Дзерби вчера и у меня осталось то же самое впечатление. В футболе трудно найти решения, все зависит от матчей. Но для меня он отличный тренер, который мне нравится, потому что мне нравится, как он управляет своими командами, и для меня большое удовольствие видеть, как он тренирует на этом уровне, знать, что он играет, чтобы выиграть, чтобы атаковать. Для меня, как для тренера, он один из лучших в этой лиге. У него есть опыт, он еще молод, но мне нравится его стиль тренерской работы. И особенно, как сегодня, потому что тренеры всегда зависят от результатов, это ничего не меняет в моем отношении к нему.

– Несколько слов о вратарях, хотя Сафонов сегодня не имел много работы. Ваше видение остается прежним: у вас есть два вратаря номер один, есть ли конкуренция между ними, или это тот матч, который убеждает вас в том, что, возможно, вам нужно...

– Мне повезло, что у меня есть три невероятных вратаря. Лукас Шевалье, Ренато Марин и, на данный момент, Сафонов. Три вратаря очень высокого уровня. И более чем говорить индивидуально о том, что они показывают, важно то, что все трое готовы помочь команде в любом матче.

По теме:
Наставник Аякса отреагировал на дебют Зинченко в чемпионате Нидерландов
Пресс-конференция Шевченко. Итоги работы в УАФ. Смотреть онлайн LIVE
Арне Слот прокомментировал поражение Ливерпуля от Манчестер Сити
ПСЖ Марсель ПСЖ - Марсель Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу Луис Энрике пресс-конференция
Даниил Кирияка Источник
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЛЕОНЕНКО: «Он просит миллионы, тебе и так Ахметов переплачивал»
Футбол | 09 февраля 2026, 07:22 0
ЛЕОНЕНКО: «Он просит миллионы, тебе и так Ахметов переплачивал»
ЛЕОНЕНКО: «Он просит миллионы, тебе и так Ахметов переплачивал»

Экс-динамовец – о Конопле

Саудовская Про-лига публично осадила Роналду. Но рискует потерпеть крах
Футбол | 08 февраля 2026, 12:00 10
Саудовская Про-лига публично осадила Роналду. Но рискует потерпеть крах
Саудовская Про-лига публично осадила Роналду. Но рискует потерпеть крах

В отношениях с Криштиану боссам ближневосточного футбола все же стоит быть крайне осторожными

ВИДЕО. Новая команда Формулы-1 показала свой первый болид
Авто/мото | 09.02.2026, 04:52
ВИДЕО. Новая команда Формулы-1 показала свой первый болид
ВИДЕО. Новая команда Формулы-1 показала свой первый болид
Известный украинский клуб имеет долги и может прекратить существование
Футбол | 08.02.2026, 09:30
Известный украинский клуб имеет долги и может прекратить существование
Известный украинский клуб имеет долги и может прекратить существование
Проблемы Динамо: минус основной вратарь, защитник и хавбек
Футбол | 08.02.2026, 15:55
Проблемы Динамо: минус основной вратарь, защитник и хавбек
Проблемы Динамо: минус основной вратарь, защитник и хавбек
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Соперник из элиты. Сборная Украины обыграла Словению
Соперник из элиты. Сборная Украины обыграла Словению
08.02.2026, 00:05 3
Хоккей
Дебют Зинченко! АЗ Алкмаар и Аякс сыграли матч чемпионата Нидерландов
Дебют Зинченко! АЗ Алкмаар и Аякс сыграли матч чемпионата Нидерландов
08.02.2026, 17:25 6
Футбол
Легенда Динамо подписал контракт с топовым клубом чемпионата Англии
Легенда Динамо подписал контракт с топовым клубом чемпионата Англии
08.02.2026, 07:33 4
Футбол
Йожеф САБО: «Это такой ублюдок, сидит на деньгах, его н***й гнать надо»
Йожеф САБО: «Это такой ублюдок, сидит на деньгах, его н***й гнать надо»
07.02.2026, 08:12 6
Футбол
Кличко публично выступил с неутешительными новостями
Кличко публично выступил с неутешительными новостями
07.02.2026, 21:48
Бокс
Незабитый пенальти на 90+8. Жирона упустила победу над Севильей
Незабитый пенальти на 90+8. Жирона упустила победу над Севильей
08.02.2026, 19:16 21
Футбол
У Мудрика новые неприятности. Грозит пожизненная дисквалификация
У Мудрика новые неприятности. Грозит пожизненная дисквалификация
08.02.2026, 09:35 24
Футбол
Зинченко отказался играть за 19-кратного чемпиона по политическим причинам
Зинченко отказался играть за 19-кратного чемпиона по политическим причинам
08.02.2026, 23:42 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем