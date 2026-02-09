Динамо – Кудровка. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор товарищеского поединка в Турции
Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в зимнее межсезонье.
9 февраля в 10:30 встречаются Динамо Киев и команда Кудровка.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Начало товарищеского матча 9 февраля сдвинуто с 10:00 на 10:30.
Динамо и Кудровка проводят зимние учебно-тренировочные сборы в Турции. Киевское Динамо занимает 4-е место в УПЛ (26 очков), а Кудровка идет на 13-й позиции (15 баллов).
Видеотрансляция матча, по решению руководства клуба Динамо Киев, не проводится. За текстовой трансляцией можно следить в соцсетях киевского клуба.
Видео голов матча ожидается
Гра за сімома замками)))
Щоб ГЕТЬ НІХТО не побачив ті супер комбінації.
Трепещіте суперники. Динамо йде за вами)))