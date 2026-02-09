Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Динамо – Кудровка. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Украина. Премьер лига
09 февраля 2026, 10:31 | Обновлено 09 февраля 2026, 10:46
Динамо – Кудровка. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор товарищеского поединка в Турции

09 февраля 2026, 10:31 | Обновлено 09 февраля 2026, 10:46
Коллаж Sport.ua

Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в зимнее межсезонье.

9 февраля в 10:30 встречаются Динамо Киев и команда Кудровка.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Начало товарищеского матча 9 февраля сдвинуто с 10:00 на 10:30.

Динамо и Кудровка проводят зимние учебно-тренировочные сборы в Турции. Киевское Динамо занимает 4-е место в УПЛ (26 очков), а Кудровка идет на 13-й позиции (15 баллов).

Видеотрансляция матча, по решению руководства клуба Динамо Киев, не проводится. За текстовой трансляцией можно следить в соцсетях киевского клуба.

Видео голов матча ожидается

Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Комментарии 1
Diesel
Зятек вернувся))
Гра за сімома замками)))
Щоб ГЕТЬ НІХТО не побачив ті супер комбінації.
Трепещіте суперники. Динамо йде за вами)))
Ответить
+1
