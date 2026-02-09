Украина. Премьер лига09 февраля 2026, 11:23 | Обновлено 09 февраля 2026, 11:46
Заря – Гагра. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 9 февраля в 15:00 видеотрансляцию товарищеского матча
Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в зимнее межсезонье.
9 февраля в 16:00 встречаются Заря Луганск и грузинская команда Гагра из Тбилиси.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Луганская Заря проводит зимние учебно-тренировочные сборы в Турции.
Заря занимает 8-е место в УПЛ (23 очка) и ведет подготовку ко второй части сезона.
