Заря – Гагра. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Товарищеские матчи
Заря
09.02.2026 15:00 - : -
Гагра
Украина. Премьер лига
09 февраля 2026, 11:23 | Обновлено 09 февраля 2026, 11:46
Смотрите 9 февраля в 15:00 видеотрансляцию товарищеского матча

ФК Заря Луганск

Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в зимнее межсезонье.

9 февраля в 16:00 встречаются Заря Луганск и грузинская команда Гагра из Тбилиси.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Луганская Заря проводит зимние учебно-тренировочные сборы в Турции.

Заря занимает 8-е место в УПЛ (23 очка) и ведет подготовку ко второй части сезона.

Анонс матча

