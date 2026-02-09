Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Михайленко и Самба Диалло принесли Динамо победу над Кудровкой
Украина. Премьер лига
09 февраля 2026, 12:49 | Обновлено 09 февраля 2026, 12:57
349
0

ФОТО. Михайленко и Самба Диалло принесли Динамо победу над Кудровкой

Киевская команда выиграла первый спарринг из двух запланированных за день

09 февраля 2026, 12:49 | Обновлено 09 февраля 2026, 12:57
349
0
ФОТО. Михайленко и Самба Диалло принесли Динамо победу над Кудровкой
ФК Динамо

В понедельник, 9 февраля, киевское Динамо сыграло 5-й контрольный матч на зимних тренировочных сборах в Турции.

Подопечные Игоря Костюка сыграли против уже знакомого соперника – Кудровки, которая дебютировала в Украинской Премьер-Лиге в этом сезоне. В этом поединке команды играли в традиционном формате – 2 тайма по 45 минут.

Матч начался с быстрого гола. На 4-й минуте встречи Морозко перехватил мяч в штрафной площади Динамо и пробил, не оставив шансов Моргуну, выведя вперед Кудровку (1:0).

Пропущенный гол не смутил динамовцев и заставил активно атаковать. В частности, Яцик обошел нескольких соперников и почти вышел один на один с вратарем, но в последний момент защитник Кудровки помешал ему нанести удар. Через несколько минут атака бело-синих завершилась опасным ударом Буяльского после передачи Яцика, но этот выстрел отбил Караващенко.

В конце первого тайма Буяльский оказался на газоне в штрафной Кудровки после столкновения с Мамросенко. Тем не менее, нарушение правил в этом эпизоде главный арбитр встречи не зафиксировал.

Вторая половина встречи началась с контроля мяча со стороны Динамо. Кияне находились рядом со штрафной Кудровки, пытаясь найти возможность для обострения. Одна из таких атак привела к тому, что динамовцы сравняли счет. Михайленко первым подоспел на добивание после того, как соперник выбил мяч после подачи Редушка, и нанес дальний удар, после которого мяч попал в штангу и залетел в ворота Кудровки (1:1).

После забитого гола Динамо не собиралось снижать темп и продолжало прессинговать соперников. В этот промежуток времени команды обменялись перспективными моментами. Сначала Сторчоус оказался в выгодной ударной позиции, но Игнатенко парировал его попытку. Через несколько мгновений игроки Кудровки заблокировали удары Яцика и Диалло.

Тем не менее, сенегальскому вингеру удалось поразить ворота Кудровки на 72-й минуте. Он оказался самым проворным после удара Редушка и добил мяч в ворота соперников (2:1).

Вскоре Динамо имело шанс увеличить преимущество. Буяльский сделал опасную подачу при розыгрыше штрафного, но Тимчику не хватило доли секунды, чтобы добраться до мяча. Почти сразу свою возможность имел Захарченко, который с небольшой дистанции бил в ближний угол, но в этот эпизод вмешался игрок Кудровки, который отправил мяч на угловой.

В конце встречи Тиаре пытался сыграть на опережение против соперника в своей штрафной, но нарушил правила, за что Кудровка получила право пробить пенальти. К одиннадцатиметровой точке подошел Сторчоус, но реализовать пенальти ему не удалось – Игнатенко угадал направление удара и совершил сейв.

В итоге финальный свисток главного арбитра зафиксировал минимальную победу Динамо над Кудровкой со счетом 2:1. Через несколько часов, в 16:00 по киевскому времени, бело-синие проведут еще один спарринг – против грузинской Иберии 1999.

Товарищеский матч. Турция, 9 февраля 2026

Динамо Киев (Украина) – Кудровка (Украина) – 2:1

Голы: Николай Михайленко, 56, Самба Диалло, 72 – Евген Морозко, 6

Динамо: 51. Моргун (74. Игнатенко, 46), 20. Караваев, 40. Биловар (66. Тиаре, 75), 66. Тиаре (34. Захарченко, 46), 44. Дикий (18. Тимчик, 67), 91. Михайленко, 29. Буяльский (к), 5. Яцик (15. Рубчинский, 75), 30. Диалло (28. Осипенко, 84), 70. Редушко, 39. Герреро (77. Бленуце, 75).

Кудровка (старт): 44. Караващенко, 30. Гусев, 17. Сердюк (к), 90. Мамросенко, 5. Макоссо, 19. Думанюк, 33. Морозко, 29. Нагнойный, 9. Козак, 77. Легостаев, 24. Овусу.

Предупреждения: Тиаре, 85 – Легостаев, 43, Макоссо, 67, игрок на просмотре Кудровки, 79.

Фотогалерея

По теме:
Где смотреть онлайн товарищеский матч Динамо – Иберия 1999
КЕНДЗЕРЕК: «Самое важное – что я тут, чтобы помочь Динамо»
Динамо – Иберия 1999. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Динамо Киев товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ Евгений Морозко Николай Михайленко Самба Диалло Кудровка Динамо - Кудровка фото
Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Мы теряем его». Мичел разочаровал фанатов Жироны новостью о Ванате
Футбол | 09 февраля 2026, 08:44 0
«Мы теряем его». Мичел разочаровал фанатов Жироны новостью о Ванате
«Мы теряем его». Мичел разочаровал фанатов Жироны новостью о Ванате

Замена Владислава была вынужденной – он получил травму

Дебют Зинченко! АЗ Алкмаар и Аякс сыграли матч чемпионата Нидерландов
Футбол | 08 февраля 2026, 17:25 6
Дебют Зинченко! АЗ Алкмаар и Аякс сыграли матч чемпионата Нидерландов
Дебют Зинченко! АЗ Алкмаар и Аякс сыграли матч чемпионата Нидерландов

Амстердамская команда сумела вырвать ничью

Суркис отказался платить самую большую зарплату лидеру Динамо
Футбол | 09.02.2026, 06:42
Суркис отказался платить самую большую зарплату лидеру Динамо
Суркис отказался платить самую большую зарплату лидеру Динамо
Решение принято. Самый богатый клуб мира останется без тренера
Футбол | 09.02.2026, 08:44
Решение принято. Самый богатый клуб мира останется без тренера
Решение принято. Самый богатый клуб мира останется без тренера
Аль-Наср готов продать Роналду. Есть три варианта для продолжения карьеры
Футбол | 09.02.2026, 10:47
Аль-Наср готов продать Роналду. Есть три варианта для продолжения карьеры
Аль-Наср готов продать Роналду. Есть три варианта для продолжения карьеры
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Усик официально объявил о большом камбэке. Началась новая эра
Усик официально объявил о большом камбэке. Началась новая эра
08.02.2026, 07:00
Бокс
Йожеф САБО: «Это такой ублюдок, сидит на деньгах, его н***й гнать надо»
Йожеф САБО: «Это такой ублюдок, сидит на деньгах, его н***й гнать надо»
07.02.2026, 08:12 6
Футбол
Проблемы Динамо: минус основной вратарь, защитник и хавбек
Проблемы Динамо: минус основной вратарь, защитник и хавбек
09.02.2026, 01:55 2
Футбол
«Король Украины». Динамо сообщило о возвращении именитого футболиста
«Король Украины». Динамо сообщило о возвращении именитого футболиста
07.02.2026, 10:22 13
Футбол
Незабитый пенальти на 90+8. Жирона упустила победу над Севильей
Незабитый пенальти на 90+8. Жирона упустила победу над Севильей
08.02.2026, 19:16 21
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Александр Усик объявил о большом боксерском шоу
ОФИЦИАЛЬНО. Александр Усик объявил о большом боксерском шоу
07.02.2026, 09:14 3
Бокс
У Мудрика новые неприятности. Грозит пожизненная дисквалификация
У Мудрика новые неприятности. Грозит пожизненная дисквалификация
08.02.2026, 09:35 24
Футбол
Один из самых больших клубов в истории рассматривает подписание Шапаренко
Один из самых больших клубов в истории рассматривает подписание Шапаренко
08.02.2026, 09:55 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем