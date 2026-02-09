ФОТО. Михайленко и Самба Диалло принесли Динамо победу над Кудровкой

В понедельник, 9 февраля, киевское Динамо сыграло 5-й контрольный матч на зимних тренировочных сборах в Турции.

Подопечные Игоря Костюка сыграли против уже знакомого соперника – Кудровки, которая дебютировала в Украинской Премьер-Лиге в этом сезоне. В этом поединке команды играли в традиционном формате – 2 тайма по 45 минут.

Матч начался с быстрого гола. На 4-й минуте встречи Морозко перехватил мяч в штрафной площади Динамо и пробил, не оставив шансов Моргуну, выведя вперед Кудровку (1:0).

Пропущенный гол не смутил динамовцев и заставил активно атаковать. В частности, Яцик обошел нескольких соперников и почти вышел один на один с вратарем, но в последний момент защитник Кудровки помешал ему нанести удар. Через несколько минут атака бело-синих завершилась опасным ударом Буяльского после передачи Яцика, но этот выстрел отбил Караващенко.

В конце первого тайма Буяльский оказался на газоне в штрафной Кудровки после столкновения с Мамросенко. Тем не менее, нарушение правил в этом эпизоде главный арбитр встречи не зафиксировал.

Вторая половина встречи началась с контроля мяча со стороны Динамо. Кияне находились рядом со штрафной Кудровки, пытаясь найти возможность для обострения. Одна из таких атак привела к тому, что динамовцы сравняли счет. Михайленко первым подоспел на добивание после того, как соперник выбил мяч после подачи Редушка, и нанес дальний удар, после которого мяч попал в штангу и залетел в ворота Кудровки (1:1).

После забитого гола Динамо не собиралось снижать темп и продолжало прессинговать соперников. В этот промежуток времени команды обменялись перспективными моментами. Сначала Сторчоус оказался в выгодной ударной позиции, но Игнатенко парировал его попытку. Через несколько мгновений игроки Кудровки заблокировали удары Яцика и Диалло.

Тем не менее, сенегальскому вингеру удалось поразить ворота Кудровки на 72-й минуте. Он оказался самым проворным после удара Редушка и добил мяч в ворота соперников (2:1).

Вскоре Динамо имело шанс увеличить преимущество. Буяльский сделал опасную подачу при розыгрыше штрафного, но Тимчику не хватило доли секунды, чтобы добраться до мяча. Почти сразу свою возможность имел Захарченко, который с небольшой дистанции бил в ближний угол, но в этот эпизод вмешался игрок Кудровки, который отправил мяч на угловой.

В конце встречи Тиаре пытался сыграть на опережение против соперника в своей штрафной, но нарушил правила, за что Кудровка получила право пробить пенальти. К одиннадцатиметровой точке подошел Сторчоус, но реализовать пенальти ему не удалось – Игнатенко угадал направление удара и совершил сейв.

В итоге финальный свисток главного арбитра зафиксировал минимальную победу Динамо над Кудровкой со счетом 2:1. Через несколько часов, в 16:00 по киевскому времени, бело-синие проведут еще один спарринг – против грузинской Иберии 1999.

Товарищеский матч. Турция, 9 февраля 2026

Динамо Киев (Украина) – Кудровка (Украина) – 2:1

Голы: Николай Михайленко, 56, Самба Диалло, 72 – Евген Морозко, 6

Динамо: 51. Моргун (74. Игнатенко, 46), 20. Караваев, 40. Биловар (66. Тиаре, 75), 66. Тиаре (34. Захарченко, 46), 44. Дикий (18. Тимчик, 67), 91. Михайленко, 29. Буяльский (к), 5. Яцик (15. Рубчинский, 75), 30. Диалло (28. Осипенко, 84), 70. Редушко, 39. Герреро (77. Бленуце, 75).

Кудровка (старт): 44. Караващенко, 30. Гусев, 17. Сердюк (к), 90. Мамросенко, 5. Макоссо, 19. Думанюк, 33. Морозко, 29. Нагнойный, 9. Козак, 77. Легостаев, 24. Овусу.

Предупреждения: Тиаре, 85 – Легостаев, 43, Макоссо, 67, игрок на просмотре Кудровки, 79.

