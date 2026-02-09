Где смотреть онлайн товарищеский матч Динамо – Иберия 1999

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
09 февраля 2026, 13:05 |
9 февраля в 16:00 состоится контрольный поединок на сборах в Турции

Коллаж Sport.ua

Киевское Динамо проводит очередной контрольный матчи на сборах в зимнее межсезонье.

9 февраля в 16:00 спарринг сыграют Динамо Киев и команда Иберия 1999 из Грузии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Динамо проводит зимние учебно-тренировочные сборы в Турции.

Киевское Динамо занимает 4-е место в УПЛ (26 очков) и готовится ко второй части сезона.

Это второй спарринг Динамо в этот день. Утром команда Игоря Костюка обыграла Кудровку (2:1).

По решению руководства клуба Динамо Киев – Видеотрансляция матча не проводится.

За текстовой трансляцией можно следить в соцсетях киевского клуба.

Анонс матча

КЕНДЗЕРЕК: «Самое важное – что я тут, чтобы помочь Динамо»
Динамо – Иберия 1999. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФОТО. Михайленко и Самба Диалло принесли Динамо победу над Кудровкой
Динамо Киев товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ Иберия 1999 (Сабуртало)
