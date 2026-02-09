Где смотреть онлайн товарищеский матч Динамо – Иберия 1999
9 февраля в 16:00 состоится контрольный поединок на сборах в Турции
Киевское Динамо проводит очередной контрольный матчи на сборах в зимнее межсезонье.
9 февраля в 16:00 спарринг сыграют Динамо Киев и команда Иберия 1999 из Грузии.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Динамо проводит зимние учебно-тренировочные сборы в Турции.
Киевское Динамо занимает 4-е место в УПЛ (26 очков) и готовится ко второй части сезона.
Это второй спарринг Динамо в этот день. Утром команда Игоря Костюка обыграла Кудровку (2:1).
Где смотреть онлайн товарищеский матч Динамо – Иберия 1999
По решению руководства клуба Динамо Киев – Видеотрансляция матча не проводится.
За текстовой трансляцией можно следить в соцсетях киевского клуба.
Анонс матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинец имел вариант с «Фенербахче»
Клуб будет проводить все следующие спарринги в закрытом режиме