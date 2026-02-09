Киевское Динамо проводит очередной контрольный матчи на сборах в зимнее межсезонье.

9 февраля в 16:00 спарринг сыграют Динамо Киев и команда Иберия 1999 из Грузии.

Динамо проводит зимние учебно-тренировочные сборы в Турции.

Киевское Динамо занимает 4-е место в УПЛ (26 очков) и готовится ко второй части сезона.

Это второй спарринг Динамо в этот день. Утром команда Игоря Костюка обыграла Кудровку (2:1).

Где смотреть онлайн товарищеский матч Динамо – Иберия 1999

По решению руководства клуба Динамо Киев – Видеотрансляция матча не проводится.

За текстовой трансляцией можно следить в соцсетях киевского клуба.

Анонс матча