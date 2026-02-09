Тренер Малиновского сказал, как поменялась игра украинца

Наставник Дженоа Даниэле Де Росси считает, что хавбек Руслан Малиновский превращается в универсального хавбека, который все больше руководит игрой команды.

«Малиновский с возрастом меняет свою игру. Он всегда был атакующим игроком, но он начинает превращаться в универсального хавбека, начинает больше действовать центральным полузащитником».

«Руслан ведет игру команды, и нам было бы тяжело отпустить такого футболиста», – сказал Де Росси.

В нынешнем сезоне Малиновский забил 5 голов и сделал 3 результативных передач.