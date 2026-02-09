Испания09 февраля 2026, 13:18 | Обновлено 09 февраля 2026, 13:23
Тренер Малиновского сказал, как поменялась игра украинца
Де Росси доволен тем, как играет украинский хавбек
09 февраля 2026, 13:18 | Обновлено 09 февраля 2026, 13:23
Наставник Дженоа Даниэле Де Росси считает, что хавбек Руслан Малиновский превращается в универсального хавбека, который все больше руководит игрой команды.
«Малиновский с возрастом меняет свою игру. Он всегда был атакующим игроком, но он начинает превращаться в универсального хавбека, начинает больше действовать центральным полузащитником».
«Руслан ведет игру команды, и нам было бы тяжело отпустить такого футболиста», – сказал Де Росси.
В нынешнем сезоне Малиновский забил 5 голов и сделал 3 результативных передач.
