  4. Тренер Малиновского сказал, как поменялась игра украинца
Испания
09 февраля 2026, 13:18 | Обновлено 09 февраля 2026, 13:23
Тренер Малиновского сказал, как поменялась игра украинца

Де Росси доволен тем, как играет украинский хавбек

Тренер Малиновского сказал, как поменялась игра украинца
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Наставник Дженоа Даниэле Де Росси считает, что хавбек Руслан Малиновский превращается в универсального хавбека, который все больше руководит игрой команды.

«Малиновский с возрастом меняет свою игру. Он всегда был атакующим игроком, но он начинает превращаться в универсального хавбека, начинает больше действовать центральным полузащитником».

«Руслан ведет игру команды, и нам было бы тяжело отпустить такого футболиста», – сказал Де Росси.

В нынешнем сезоне Малиновский забил 5 голов и сделал 3 результативных передач.

Даниэле Де Росси Руслан Малиновский Дженоа Серия A
Источник: Tuttomercatoweb
