Шевченко рассказал о будущем Реброва во главе сборной Украины

В понедельник, 9 февраля, в Доме футбола проходит пресс-конференция президента Украинской ассоциации футбола Андрея Шевченко, посвященная подведению итогов второго года работы обновленной команды УАФ.

Во время мероприятия функционер ответил на вопросы о перспективах главного тренера сборной Украины Сергея Реброва. 26 марта национальная команда встретится со Швецией в полуфинальном поединке плей-офф квалификации на ЧМ-2026.

«Мы не планируем менять тренера, – признался Андрей Шевченко. – Сергей Станиславович может работать спокойно. Его контракт действует до окончания чемпионата мира 2026 года.

Президент УАФ также рассказал, что его команда работает над развитием системы, которая будет работать, независимо от того, кто возглавляет сборную Украины:

«Система может изменяться, адаптироваться. Мы создаем такую ​​систему, которая могла бы быть функциональной», – подытожил функционер.