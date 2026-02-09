Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Шевченко рассказал о будущем Реброва во главе сборной Украины
Чемпионат мира
09 февраля 2026, 14:33 |
486
0

Шевченко рассказал о будущем Реброва во главе сборной Украины

Наставник национальной команды продолжит работать. Его контракт истекает после завершения ЧМ

09 февраля 2026, 14:33 |
486
0
Шевченко рассказал о будущем Реброва во главе сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

В понедельник, 9 февраля, в Доме футбола проходит пресс-конференция президента Украинской ассоциации футбола Андрея Шевченко, посвященная подведению итогов второго года работы обновленной команды УАФ.

Во время мероприятия функционер ответил на вопросы о перспективах главного тренера сборной Украины Сергея Реброва. 26 марта национальная команда встретится со Швецией в полуфинальном поединке плей-офф квалификации на ЧМ-2026.

«Мы не планируем менять тренера, – признался Андрей Шевченко. – Сергей Станиславович может работать спокойно. Его контракт действует до окончания чемпионата мира 2026 года.

Президент УАФ также рассказал, что его команда работает над развитием системы, которая будет работать, независимо от того, кто возглавляет сборную Украины:

«Система может изменяться, адаптироваться. Мы создаем такую ​​систему, которая могла бы быть функциональной», – подытожил функционер.

По теме:
В УАФ отреагировали на возможную натурализацию игроков в сборную Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Андрей Шевченко объявил о тренерском назначении в сборную
Шевченко и Ребров – главные. Стало известно, сколько людей работают в УАФ
ЧМ-2026 по футболу сборная Украины по футболу сборная Швеции по футболу Украина - Швеция Сергей Ребров Андрей Шевченко Украинская ассоциация футбола пресс-конференция
Николай Тытюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(2)
