Динамо потерпело неудачу. Нападающий отказался играть в Украине из-за войны
Киевляне хотели подписать Коялипу
Киевское «Динамо» стремится усилить состав нападающим в зимнее трансферное окно.
По информации источника, кроме Афимико Пулулу из польской «Ягеллонии», на примете у киевлян был еще один нападающий – Годуин Коялипу, 25-летний африканский нападающий, контракт которого принадлежит французскому клубу «Ланс».
Однако переход игрока так и не удалось осуществить, главным препятствием стало нежелание игрока играть в Украине, в итоге Годуин был арендован «Анже».
Ранее нападающий киевского «Динамо» Эрик Рамирес официально нашел новую команду. На правах аренды он будет выступать за венесуэльский «Карабобо».
