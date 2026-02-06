Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Динамо потерпело неудачу. Нападающий отказался играть в Украине из-за войны
Украина. Премьер лига
06 февраля 2026, 23:02
Киевляне хотели подписать Коялипу

Getty Images/Global Images Ukraine. Годуин Коялипу

Киевское «Динамо» стремится усилить состав нападающим в зимнее трансферное окно.

По информации источника, кроме Афимико Пулулу из польской «Ягеллонии», на примете у киевлян был еще один нападающий – Годуин Коялипу, 25-летний африканский нападающий, контракт которого принадлежит французскому клубу «Ланс».

Однако переход игрока так и не удалось осуществить, главным препятствием стало нежелание игрока играть в Украине, в итоге Годуин был арендован «Анже».

Ранее нападающий киевского «Динамо» Эрик Рамирес официально нашел новую команду. На правах аренды он будет выступать за венесуэльский «Карабобо».

Афимико Пулулу трансферы УПЛ трансферы Лиги 1 трансферы Динамо Киев Анже
Дмитрий Олийченко Источник: Инсайды от Пасичныка
