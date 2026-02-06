Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Ребров встретился с Суркисом. Все ради одной цели
Украина. Премьер лига
06 февраля 2026, 22:42 |
Ребров встретился с Суркисом. Все ради одной цели

Оба посетили товарищеский матч «Динамо»

Ребров встретился с Суркисом. Все ради одной цели
УАФ. Сергей Ребров

5 февраля в рамках зимних сборов в Турции состоялся товарищеский матч между «Динамо» и «Вересом». Киевляне одержали победу в встрече – 3:2.

Контрольную игру наблюдали особые гости: главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров, бывший президент УАФ и брат действующего президента «Динамо» Григорий Суркис, а также президент ровенского клуба Иван Надеин.

Ранее главный тренер сборной Украины Сергей Ребров посетил тренировку «горняков» на зимних сборах в Турции. Сергей Станиславович тепло поздоровался с наставником донецкой команды Ардой Тураном.

Динамо Киев товарищеские матчи Верес Ровно учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ Динамо - Верес Григорий Суркис Сергей Ребров Иван Надеин
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
