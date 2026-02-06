Ребров встретился с Суркисом. Все ради одной цели

5 февраля в рамках зимних сборов в Турции состоялся товарищеский матч между «Динамо» и «Вересом». Киевляне одержали победу в встрече – 3:2.

Контрольную игру наблюдали особые гости: главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров, бывший президент УАФ и брат действующего президента «Динамо» Григорий Суркис, а также президент ровенского клуба Иван Надеин.

Ранее главный тренер сборной Украины Сергей Ребров посетил тренировку «горняков» на зимних сборах в Турции. Сергей Станиславович тепло поздоровался с наставником донецкой команды Ардой Тураном.