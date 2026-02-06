Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ничья в Берлине. Унион и Айнтрахт не сумели определить сильнейшего
Чемпионат Германии
Унион Берлин
06.02.2026 21:30 – FT 1 : 1
Айнтрахт Франкфурт
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Германия
06 февраля 2026, 23:31 |
27
0

Ничья в Берлине. Унион и Айнтрахт не сумели определить сильнейшего

Соперники обменялись забитыми мячами в конце второго тайма и поделили очки

06 февраля 2026, 23:31 |
27
0
Ничья в Берлине. Унион и Айнтрахт не сумели определить сильнейшего
Getty Images/Global Images Ukraine.

В пятницу, 6 февраля, состоялся матч 21-го тура чемпионата Германии, в котором встретились «Унион Берлин» и «Айнтрахт» Франкфурт. Команды не сумели определить сильнейшего, сыграв вничью – 1:1.

Гости чаще владели мячом, однако соперник сделал ставку на контратаки и нанес больше ударов и в сторону ворот, и в створ. Бразильский голкипер Кауа Сантос сделал два сейва и несколько раз спас «Айнтрахт» от пропущенных мячей.

Соперники обменялись забитыми мячами в конце второго тайма – на гол защитника Брауна хозяева ответили точным ударом австрийца Кверфельда с 11-метровой отметки.

В следующем туре «Унион Берлин», который не побеждает шесть матчей, сыграет против «Гамбурга». Франкфуртский клуб имеет серию хуже – три ничьих и пять поражений за последние восемь официальных игр и 15 февраля встретится с «Боруссией» из Менхенгладбаха.

Чемпионат Германии, 21-й тур. 6 февраля

Унион Берлин Айнтрахт Франкфурт 1:1

Голы: Кверфельд, 87 (пен) – Браун, 84

Удаление: Оскар Хойлунд, 86 (Айнтрахт)

Фотогалерея:

По теме:
Унион Берлин – Айнтрахт Ф. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
После ПСЖ и Баварии. Шахтер вошел в топ‑3 клубов в интересном рейтинге
Вольфсбург – Боруссия Дортмунд. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
чемпионат Германии по футболу Бундеслига Унион Берлин Айнтрахт Франкфурт
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Олейникова проиграла полуфинал в Клуже, навязав достойную борьбу Радукану
Теннис | 06 февраля 2026, 20:09 34
Олейникова проиграла полуфинал в Клуже, навязав достойную борьбу Радукану
Олейникова проиграла полуфинал в Клуже, навязав достойную борьбу Радукану

Александра в затяжном поединке не сумела справиться с Эммой, хотя шансы были

Сегодня старт зимней Олимпиады. Чего ждать от Украины?
Олимпийские игры | 06 февраля 2026, 12:24 26
Сегодня старт зимней Олимпиады. Чего ждать от Украины?
Сегодня старт зимней Олимпиады. Чего ждать от Украины?

Sport.ua проанализировал перспективы всех наших олимпийцев

Тренер Жироны Мичел выступил с требованием к Ванату
Футбол | 06.02.2026, 23:42
Тренер Жироны Мичел выступил с требованием к Ванату
Тренер Жироны Мичел выступил с требованием к Ванату
ОФИЦИАЛЬНО. Рома приняла категорическое решение по Довбику
Футбол | 06.02.2026, 09:10
ОФИЦИАЛЬНО. Рома приняла категорическое решение по Довбику
ОФИЦИАЛЬНО. Рома приняла категорическое решение по Довбику
Депортация и уголовное дело. Михаил Мудрик попал в очередной скандал
Футбол | 06.02.2026, 08:42
Депортация и уголовное дело. Михаил Мудрик попал в очередной скандал
Депортация и уголовное дело. Михаил Мудрик попал в очередной скандал
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
УЕФА принял важное решение перед матчем Реала и Бенфики в Лиге чемпионов
УЕФА принял важное решение перед матчем Реала и Бенфики в Лиге чемпионов
05.02.2026, 20:26 3
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Для него лучшее решение – наконец уйти на пенсию»
Леннокс ЛЬЮИС: «Для него лучшее решение – наконец уйти на пенсию»
06.02.2026, 08:00 1
Бокс
Усику досталось от известного воина бригады Азов
Усику досталось от известного воина бригады Азов
05.02.2026, 08:18 9
Бокс
Украина на Олимпиаде. 2010-2022 – Абраменко, золото и слезы Сочи
Украина на Олимпиаде. 2010-2022 – Абраменко, золото и слезы Сочи
05.02.2026, 11:31 4
Олимпийские игры
Гвардиола назвал команду, которую считает лучшей в мире прямо сейчас
Гвардиола назвал команду, которую считает лучшей в мире прямо сейчас
05.02.2026, 04:02 2
Футбол
Жирона подтвердила предложение по Цыганкову. Что решил клуб
Жирона подтвердила предложение по Цыганкову. Что решил клуб
06.02.2026, 05:55 6
Футбол
Юрген Клопп готов выгнать четырех игроков Реала, если возглавит клуб
Юрген Клопп готов выгнать четырех игроков Реала, если возглавит клуб
05.02.2026, 00:28 2
Футбол
Дерек ЧИСОРА: «Не бейся с ним. Он может нокаутировать и убить на ринге»
Дерек ЧИСОРА: «Не бейся с ним. Он может нокаутировать и убить на ринге»
05.02.2026, 07:41 6
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем