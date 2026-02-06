Ничья в Берлине. Унион и Айнтрахт не сумели определить сильнейшего

В пятницу, 6 февраля, состоялся матч 21-го тура чемпионата Германии, в котором встретились «Унион Берлин» и «Айнтрахт» Франкфурт. Команды не сумели определить сильнейшего, сыграв вничью – 1:1.

Гости чаще владели мячом, однако соперник сделал ставку на контратаки и нанес больше ударов и в сторону ворот, и в створ. Бразильский голкипер Кауа Сантос сделал два сейва и несколько раз спас «Айнтрахт» от пропущенных мячей.

Соперники обменялись забитыми мячами в конце второго тайма – на гол защитника Брауна хозяева ответили точным ударом австрийца Кверфельда с 11-метровой отметки.

В следующем туре «Унион Берлин», который не побеждает шесть матчей, сыграет против «Гамбурга». Франкфуртский клуб имеет серию хуже – три ничьих и пять поражений за последние восемь официальных игр и 15 февраля встретится с «Боруссией» из Менхенгладбаха.

Чемпионат Германии, 21-й тур. 6 февраля

Унион Берлин – Айнтрахт Франкфурт – 1:1

Голы: Кверфельд, 87 (пен) – Браун, 84

Удаление: Оскар Хойлунд, 86 (Айнтрахт)

