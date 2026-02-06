Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
WTA
Дарья Снигур – Сорана Кырстя. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала турнира WTA 250 в Клуж-Напоке

Коллаж Sport.ua

6 февраля украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 144) продолжит выступления на турнире WTA 250 в Клуж-Напоке, Румыния.

В полуфинале украинка сыграет против Сораны Кырсти (Румыния, WTA 36). Поединок начнется после игры Радукану – Олейникова. Ориентировочный старт встречи – 18:30 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет первое очное противостояние соперниц.

Победительница поелинка в финале встретится либо с Эммой Радукану, либо с Александрой Олейниковой.

📺 Видеотрансляция

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Дарья Снигур Сорана Кырстя смотреть онлайн WTA Клуж-Напока
