Дарья Снигур – Сорана Кырстя. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала турнира WTA 250 в Клуж-Напоке
6 февраля украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 144) продолжит выступления на турнире WTA 250 в Клуж-Напоке, Румыния.
В полуфинале украинка сыграет против Сораны Кырсти (Румыния, WTA 36). Поединок начнется после игры Радукану – Олейникова. Ориентировочный старт встречи – 18:30 по Киеву.
Это будет первое очное противостояние соперниц.
Победительница поелинка в финале встретится либо с Эммой Радукану, либо с Александрой Олейниковой.
