  4. Азар назвал тренера, которого мечтает увидеть во главе Челси
Англия
06 февраля 2026, 04:34 |
Азар назвал тренера, которого мечтает увидеть во главе Челси

Бывшая звезда лондонцев открыто призвал пригласить Сеска

Азар назвал тренера, которого мечтает увидеть во главе Челси
Getty Images/Global Images Ukraine

Экс-игрок «Челси» Эден Азар поделился мыслями о том, кто должен стать у руля лондонского коллектива.

– Среди ваших бывших партнеров по команде есть молодой специалист, который сейчас успешно работает в Серии А. Какого вы мнения о Фабрегасе?

– Буду откровенен. Мы общались прошлым летом. Я выразил мнение, что он был выдающимся полузащитником и ему предначертано войти в число топ-тренеров.

Я прямо сказал, что Сеску пора возвращаться в «Челси». Он отшутился, но я говорил серьезно. Он живет футболом и разбирается в нем досконально. Как преданный болельщик «синих», я желаю клубу процветания.

Именно поэтому я грежу о том, чтобы увидеть Фабрегаса на тренерском мостике, пока я сам буду наблюдать за его триумфом с трибуны.

– Есть ли в чемпионате Италии футболист, которого вы бы пригласили в «свой» «Челси»?

– Мои дети в восторге от Йылдыза. Они постоянно пересматривают нарезки его игры и мечтают, чтобы он перебрался в АПЛ. Хотя, на мой взгляд, по своему типажу он больше напоминает игрока мадридского «Реала», – подытожил Азар.

Сеск Фабрегас Комо Челси Английская Премьер-лига
Михаил Олексиенко Источник: La Gazzetta dello Sport
