Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ЯРМОЛЮК: «Я сфокусирован на своей игре в Брентфорде»
Англия
06 февраля 2026, 04:31 | Обновлено 06 февраля 2026, 05:03
43
0

ЯРМОЛЮК: «Я сфокусирован на своей игре в Брентфорде»

Украинский хавбек ответил на вопрос об интересе от других клубов

Getty Images/Global Images Ukraine. Егор Ярмолюк

Украинский хавбек «Брентфорда» Егор Ярмолюк ответил на вопрос о интересе со стороны других клубов:

«Конечно, приятно слышать, когда меня с кем-то связывают, кто-то интересуется, но я сосредоточен на своей игре в «Брентфорде» именно сейчас. Я всё знаю, так же как и вы, из Instagram, когда что-то читаю.

Я стараюсь развиваться, прогрессировать. Я считаю, что если ты прогрессируешь, развиваешься, работаешь, то всегда придёт к тебе какой-то вариант, хороший клуб, будет какая-то возможность – и тогда мы уже будем говорить об этом.

Клуб мечты, за который болел в детстве? Да, это была «Барселона».

чемпионат Англии по футболу Брентфорд Английская Премьер-лига Егор Ярмолюк
Николай Степанов Источник: Игорь Цыганык
