ЯРМОЛЮК: «Я сфокусирован на своей игре в Брентфорде»

Украинский хавбек «Брентфорда» Егор Ярмолюк ответил на вопрос о интересе со стороны других клубов:

«Конечно, приятно слышать, когда меня с кем-то связывают, кто-то интересуется, но я сосредоточен на своей игре в «Брентфорде» именно сейчас. Я всё знаю, так же как и вы, из Instagram, когда что-то читаю.

Я стараюсь развиваться, прогрессировать. Я считаю, что если ты прогрессируешь, развиваешься, работаешь, то всегда придёт к тебе какой-то вариант, хороший клуб, будет какая-то возможность – и тогда мы уже будем говорить об этом.

Клуб мечты, за который болел в детстве? Да, это была «Барселона».