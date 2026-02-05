WTA05 февраля 2026, 23:36 | Обновлено 05 февраля 2026, 23:45
Дебютный полуфинал: Олейникова установила национальный рекорд Украины
Александра в Клуже впервые выступает на турнире WTA и сразу же дошла до полуфинала
05 февраля 2026, 23:36 | Обновлено 05 февраля 2026, 23:45
5 января украинка Александра Олейникова на соревнованиях WTA 250 в Клуж-Напоке одолела Ван Синьюй и вышла в свой первый полуфинал на уровне Тура.
Олейникова стала первой украинской теннисисткой, которая добралась до полуфинала на дебютном турнире WTA.
В 2004 году Ольга Савчук на своих первых соревнованиях на уровне Тура дошла до четвертьфинала – это был лучший результат украинок на дебютных турнирах WTA.
В полуфинале Клуж-Напоки Александра Олейникова поборется против чемпионки US Open 2021 Эммы Радукану. Встреча состоится 6 января.
Що таке праця на корті, а не туссе на пляжах та вечірках!!!