Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
WTA
305
2

Дебютный полуфинал: Олейникова установила национальный рекорд Украины

Александра в Клуже впервые выступает на турнире WTA и сразу же дошла до полуфинала

Getty Images/Global Images Ukraine. Александра Олейникова

5 января украинка Александра Олейникова на соревнованиях WTA 250 в Клуж-Напоке одолела Ван Синьюй и вышла в свой первый полуфинал на уровне Тура.

Олейникова стала первой украинской теннисисткой, которая добралась до полуфинала на дебютном турнире WTA.

В 2004 году Ольга Савчук на своих первых соревнованиях на уровне Тура дошла до четвертьфинала – это был лучший результат украинок на дебютных турнирах WTA.

В полуфинале Клуж-Напоки Александра Олейникова поборется против чемпионки US Open 2021 Эммы Радукану. Встреча состоится 6 января.

