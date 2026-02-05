Александр ПЕТРЕНКО: «Играть на залитом поле в Лиссабоне сложно»
Голкипер пражской «Славии» U-19 прокомментировал поражение от юношеской команды «Бенфики»
Вратарь пражской «Славии» U-19 Александр Петренко прокомментировал поражение от юношеской команды «Бенфики» (2:3) в 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА:
«Нам, конечно, обидно, что мы не смогли удержать победу, ведь дважды были впереди в игре. Играть на полностью залитом поле в Лиссабоне было чрезвычайно сложно. Но такова жизнь — она никогда не бывает простой.
Мы боролись до последней минуты и отдавались на 100%, и я горжусь командой, никто не опустил руки и старался до последнего момента. У нас были свои шансы, но на этот раз нам не повезло.
Впереди еще важная часть сезона, и мы будем готовиться, чтобы делать все возможное для нашего совместного развития».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Близнюк ожидает дебюта за главную команду киевлян Вячеслава Суркиса
Функционер запланировал масштабное шоу в Мексике