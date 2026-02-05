Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Александр ПЕТРЕНКО: «Играть на залитом поле в Лиссабоне сложно»
Молодежные турниры
Александр ПЕТРЕНКО: «Играть на залитом поле в Лиссабоне сложно»

Голкипер пражской «Славии» U-19 прокомментировал поражение от юношеской команды «Бенфики»

ФК Славия. Александр Петренко

Вратарь пражской «Славии» U-19 Александр Петренко прокомментировал поражение от юношеской команды «Бенфики» (2:3) в 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА:

«Нам, конечно, обидно, что мы не смогли удержать победу, ведь дважды были впереди в игре. Играть на полностью залитом поле в Лиссабоне было чрезвычайно сложно. Но такова жизнь — она никогда не бывает простой.

Мы боролись до последней минуты и отдавались на 100%, и я горжусь командой, никто не опустил руки и старался до последнего момента. У нас были свои шансы, но на этот раз нам не повезло.

Впереди еще важная часть сезона, и мы будем готовиться, чтобы делать все возможное для нашего совместного развития».

Славия Прага U-19 Бенфика U-19 Юношеская лига УЕФА Александр Петренко
Дмитрий Вус Источник: Legioners.ua
