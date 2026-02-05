«Они не успевали». Эксперт – о разгромном поражении юношей Динамо

Авторитетный эксперт Олег Федорчук эксклюзивно для Sport.ua рассказал, что помешало киевским динамовцам составить конкуренцию мадридскому «Атлетико» в поединке 1/16 финала юношеской лиги УЕФА, в котором испанцы победили в турецкой Анталии – 6:2.

«В свое время легендарный тренер Валерий Лобановский называл два главных козыря, которые помогали его подопечным с «Динамо» побеждать: идеальная функциональная подготовка и железная игровая дисциплина.

В Анталии мадридцы явно имели преимущество именно в этих компонентах. Кстати, по предматчевым комментариям создалось впечатление, что динамовцы переоценивают свои силы. И когда юные мадридцы с первых минут начали по-взрослому прессинговать, четко действовать в отборе, на подборах, выяснилось, что у киевлян нет весомых контраргументов.

Но главное, что гости все делали гораздо быстрее. Это особенно сказывалось, когда динамовцы на подступах к штрафной испанцев пытались обострить ситуацию с помощью разрезных передач, но мадридцы без особого труда успевали перекрывать уязвимые места.

Обратил внимание и на то, что киевляне легко пропускали. Это свидетельствовало о том, что у них проблемы с концентрацией, что отрицательно сказывалось на единоборствах.

Особенно на юношеском уровне все почему-то пытаются копировать игру «Барселоны» с ее атакующим стилем, когда организация игры в защите – на втором плане. Однако этим не стоит увлекаться.

В той же Испании достаточно команд, которые придерживаются другой манеры, но также на виду. Это, в частности, в убедительном стиле доказали юноши «Атлетико».

В Анталии ничего трагического не произошло. Все проходит, нужно только сделать динамовцам правильные выводы из этого фиаско. И обязательно помнить чем были сильны их предшественники под руководством прославленного Лобановского.

Кстати, именно после такого разгрома у юных футболистов с самооценкой «сразу» все становится нормально. Работы действительно еще много».