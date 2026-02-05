Экс-футболист сборной Польши разнес Мудрика: «Лучше научите его истории»
Цезарий Кухарский раскритиковал вингера лондонского «Челси» из-за его высказываний
Бывший форвард сборной Польши Цезарий Кухарский раскритиковал вингера лондонского «Челси» Михаила Мудрика, который попал в скандал во время игры в CS2.
Украинский футболист оскорбил польского соперника, вспомнив о Волынской трагедии, из-за чего был заблокирован на платформе FACEIT.
«Мудрик – это не Шевченко! (намек на то, что президент УАФ неоднократно благодарил Польшу за помощь, в отличии от поступка Мудрика – прим).
Возмущение из-за глупости этого футболиста намного больше, чем серьезное заявление Джанни Инфантино из ФИФА о возвращении россиянам права играть в международных соревнованиях.
Лучше научите Мудрика истории, что в 1939 году независимой Украины еще не было!» – остался недоволен Цезарий.
Кухарский завершил профессиональную карьеру в 2006 году. Защищал цвета варшавской «Легии», играл в чемпионатах Испании, Швейцарии и Греции. В активе форварда – 17 матчей и три забитых мяча в составе сборной Польши.
Mudryk to nie Szewczenko!🇵🇱🇺🇦🤝Ekscytacja i oburzenie głupotą piłkarza jest większe niż wczorajsza poważna zapowiedź Infantino z FIFA o przywróceniu ruskich do gry w międzynarodowych rozgrywkach⚽️ Nauczcie lepiej Mudryka historii ,że w 1939 nie było wolnej Ukrainy! https://t.co/Ro8CkCGogM— Cezary Kucharski (@CezaryKucharski) February 4, 2026
