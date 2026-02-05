Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
05 февраля 2026, 10:29 |
5

Экс-футболист сборной Польши разнес Мудрика: «Лучше научите его истории»

Цезарий Кухарский раскритиковал вингера лондонского «Челси» из-за его высказываний

Экс-футболист сборной Польши разнес Мудрика: «Лучше научите его истории»
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Бывший форвард сборной Польши Цезарий Кухарский раскритиковал вингера лондонского «Челси» Михаила Мудрика, который попал в скандал во время игры в CS2.

Украинский футболист оскорбил польского соперника, вспомнив о Волынской трагедии, из-за чего был заблокирован на платформе FACEIT.

«Мудрик – это не Шевченко! (намек на то, что президент УАФ неоднократно благодарил Польшу за помощь, в отличии от поступка Мудрика – прим).

Возмущение из-за глупости этого футболиста намного больше, чем серьезное заявление Джанни Инфантино из ФИФА о возвращении россиянам права играть в международных соревнованиях.

Лучше научите Мудрика истории, что в 1939 году независимой Украины еще не было!» – остался недоволен Цезарий.

Кухарский завершил профессиональную карьеру в 2006 году. Защищал цвета варшавской «Легии», играл в чемпионатах Испании, Швейцарии и Греции. В активе форварда – 17 матчей и три забитых мяча в составе сборной Польши.

чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси Михаил Мудрик CS2 киберспорт
Николай Тытюк Источник: X (Twitter)
GloryUkraine
Скажіть цьому поляку, що йому треба так само вчити історію, як і Мудрику. Тому, що він такий самий баран як і Михайло. 
Ответить
+5
Xvalenok03
К сожалению Украина и украинцы сейчас не в той ситуации, чтобы попросить, вежливо, кухарского тоже почитать учебники по истории.
Вот они этим и пользуются.
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
ortomir
Барани тупі. У вас спільний ворог. Не гризтись потрібно, а думати, як рятувати країни.
Ответить
-1
kadaad .
Это вонючих ляхов нужно поучить истории!!!!
Ответить
-2
