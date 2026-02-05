Бывший форвард сборной Польши Цезарий Кухарский раскритиковал вингера лондонского «Челси» Михаила Мудрика, который попал в скандал во время игры в CS2.

Украинский футболист оскорбил польского соперника, вспомнив о Волынской трагедии, из-за чего был заблокирован на платформе FACEIT.

«Мудрик – это не Шевченко! (намек на то, что президент УАФ неоднократно благодарил Польшу за помощь, в отличии от поступка Мудрика – прим).

Возмущение из-за глупости этого футболиста намного больше, чем серьезное заявление Джанни Инфантино из ФИФА о возвращении россиянам права играть в международных соревнованиях.

Лучше научите Мудрика истории, что в 1939 году независимой Украины еще не было!» – остался недоволен Цезарий.

Кухарский завершил профессиональную карьеру в 2006 году. Защищал цвета варшавской «Легии», играл в чемпионатах Испании, Швейцарии и Греции. В активе форварда – 17 матчей и три забитых мяча в составе сборной Польши.