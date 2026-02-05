Кубок Португалии. Еще не завершены четвертьфиналы, а уже сыгран полуфинал

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Португалии
Фафе
04.02.2026 22:15 – FT 1 : 1
Торренсе
Португалия
05 февраля 2026, 10:59 | Обновлено 05 февраля 2026, 11:11
Команды низших дивизионов Фафе и Торренсе разошлись миром в первом матче

Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 4 февраля в Кубке Португалии состоялся первый четвертьфинальный поединок.

Команды низших дивизионов Фафе и Торренсе разошлись миром в первом матче (1:1).

Ответная игра запланирована на 22 апреля, ее победитель выйдет в финал.

Интересно, что еще не сыгран один четвертьфинал: Спортинг и AVS встретятся 6 февраля.

Победителя этого матча в полуфинале ждут Порту, который ранее минимально обыграл Бенфику (1:0).

Кубок Португалии

1/4 финала, 4 февраля 2026

Фафе [D3] – Торренсе [D2] – 1:1

Голы: Рибейро Оливейра, 43 – Посо Герреро, 59

Видео голов и обзор матча

События матча

89’
Коштинья (Торренсе) получает красную карточку.
59’
ГОЛ ! Мяч забил Manuel Pozo (Торренсе).
55’
Joao Goncalo (Фафе) получает красную карточку.
43’
ГОЛ ! Мяч забил Joao Oliveira (Фафе), асcист Vasco Braga.
Кубок Португалии по футболу Фафе Торренсе видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
