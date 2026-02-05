Кубок Португалии. Еще не завершены четвертьфиналы, а уже сыгран полуфинал
Команды низших дивизионов Фафе и Торренсе разошлись миром в первом матче
Вечером 4 февраля в Кубке Португалии состоялся первый четвертьфинальный поединок.
Команды низших дивизионов Фафе и Торренсе разошлись миром в первом матче (1:1).
Ответная игра запланирована на 22 апреля, ее победитель выйдет в финал.
Интересно, что еще не сыгран один четвертьфинал: Спортинг и AVS встретятся 6 февраля.
Победителя этого матча в полуфинале ждут Порту, который ранее минимально обыграл Бенфику (1:0).
Кубок Португалии
1/4 финала, 4 февраля 2026
Фафе [D3] – Торренсе [D2] – 1:1
Голы: Рибейро Оливейра, 43 – Посо Герреро, 59
Видео голов и обзор матча
События матча
