Роман ГРИГОРЧУК: «Не думаю, что будет корректно давать советы Ракицкому»

Главный тренер одесского «Черноморца» Роман Григорчук снова заговорил о защитнике «моряков» Ярославе Ракицком, который может перебраться в зарубежный чемпионат.

– Сразу три клуба из Казахстана проявляют к Ярославу интерес. Ваше мнение, если инсайды от казахов правдивы, стоит или нет Ракицкому ехать играть в условный Окжетпес, Кизилжар или Ордабас или лучше окончательно повесить бутсы на гвоздь?

– Я с большим уважением отношусь к Ярославу и не думаю, что будет корректно с моей стороны давать ему какие-нибудь советы.

Решение принимать исключительно ему, он взрослый человек, самодостаточный. Думаю, что играть Ракицкий еще может и на уровне чемпионата Казахстана, и Азербайджана, и в Украине, – сказал специалист.

В нынешнем сезоне Первой лиги Украины Черноморец занимает третье место турнирной таблицы, имея в своем активе 38 турнирных баллов после 18 сыгранных матчей.