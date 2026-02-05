Оболонь проводит спарринг с клубом Петрокуб. Стартовые составы

«Оболонь» продолжает подготовку ко второй части сезона. В четверг, 5 февраля, «пивовары» сыграют товарищеский матч с клубом «Петрокуб» из Молдовы.

Первый этап чемпионата Молдовы «Петрокуб» завершил на первом месте. В 21 матче команда набрала 48 очков (14 побед, 6 ничьих и 1 поражение).

Свой предыдущий поединок на сборах «Оболонь» проводила против австрийского клуба «Лиферинг». Матч завершился вничью 1:1. Гол в составе «Оболони» забил Тарас Лях.

Товарищеский матч. Турция. 5 февраля. 15:00

«Оболонь» (Украина) – «Петрокуб» (Молдова)

Трансляция матча на клубном YouTube-канале ФК «Оболонь»