Оболонь проводит спарринг с клубом Петрокуб. Стартовые составы
Поединок «Оболонь» – «Петрокуб» состоится 5 февраля в 15:00 по Киеву
«Оболонь» продолжает подготовку ко второй части сезона. В четверг, 5 февраля, «пивовары» сыграют товарищеский матч с клубом «Петрокуб» из Молдовы.
Первый этап чемпионата Молдовы «Петрокуб» завершил на первом месте. В 21 матче команда набрала 48 очков (14 побед, 6 ничьих и 1 поражение).
Свой предыдущий поединок на сборах «Оболонь» проводила против австрийского клуба «Лиферинг». Матч завершился вничью 1:1. Гол в составе «Оболони» забил Тарас Лях.
Товарищеский матч. Турция. 5 февраля. 15:00
«Оболонь» (Украина) – «Петрокуб» (Молдова)
Трансляция матча на клубном YouTube-канале ФК «Оболонь»
