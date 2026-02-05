Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Оболонь проводит спарринг с клубом Петрокуб. Стартовые составы
Товарищеские матчи
Оболонь
05.02.2026 15:00 - : -
Петрокуб
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
05 февраля 2026, 13:46 |
84
0

Оболонь проводит спарринг с клубом Петрокуб. Стартовые составы

Поединок «Оболонь» – «Петрокуб» состоится 5 февраля в 15:00 по Киеву

05 февраля 2026, 13:46 |
84
0
Оболонь проводит спарринг с клубом Петрокуб. Стартовые составы
ФК Оболонь

«Оболонь» продолжает подготовку ко второй части сезона. В четверг, 5 февраля, «пивовары» сыграют товарищеский матч с клубом «Петрокуб» из Молдовы.

Первый этап чемпионата Молдовы «Петрокуб» завершил на первом месте. В 21 матче команда набрала 48 очков (14 побед, 6 ничьих и 1 поражение).

Свой предыдущий поединок на сборах «Оболонь» проводила против австрийского клуба «Лиферинг». Матч завершился вничью 1:1. Гол в составе «Оболони» забил Тарас Лях.

Товарищеский матч. Турция. 5 февраля. 15:00

«Оболонь» (Украина) – «Петрокуб» (Молдова)

Трансляция матча на клубном YouTube-канале ФК «Оболонь»

По теме:
Динамо Киев – Верес Ровно. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Волевая победа. Эпицентр обыграл румынский клуб Тыргу Муреш
Шахтер Донецк – Рига. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы стартовые составы контрольные матчи УПЛ Оболонь Киев Петрокуб Хынчешты
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Аякс определился с позицией, на которой будет использовать Зинченко
Футбол | 05 февраля 2026, 11:33 6
Аякс определился с позицией, на которой будет использовать Зинченко
Аякс определился с позицией, на которой будет использовать Зинченко

Футболист сборной Украины будет выполнять роль опорного полузащитника в нидерландском клубе

Украина на Олимпиадах. 1994-2006 – слезы Баюл и биатлонные приоритеты
Олимпийские игры | 04 февраля 2026, 14:45 16
Украина на Олимпиадах. 1994-2006 – слезы Баюл и биатлонные приоритеты
Украина на Олимпиадах. 1994-2006 – слезы Баюл и биатлонные приоритеты

Обозреватель Sport.ua вспоминает, как Украина выступала на зимних Олимпиадах

Фиаско Динамо U-19, финал для Ман Сити, успех Снигур, 4-е место в эстафете
Футбол | 05.02.2026, 11:43
Фиаско Динамо U-19, финал для Ман Сити, успех Снигур, 4-е место в эстафете
Фиаско Динамо U-19, финал для Ман Сити, успех Снигур, 4-е место в эстафете
В Англии возмущены поступком Шевченко в ситуации с Мудриком
Футбол | 05.02.2026, 07:48
В Англии возмущены поступком Шевченко в ситуации с Мудриком
В Англии возмущены поступком Шевченко в ситуации с Мудриком
Дерек ЧИСОРА: «Этот урод трижды надрал мне задницу. Не хочу говорить о нем»
Бокс | 05.02.2026, 04:22
Дерек ЧИСОРА: «Этот урод трижды надрал мне задницу. Не хочу говорить о нем»
Дерек ЧИСОРА: «Этот урод трижды надрал мне задницу. Не хочу говорить о нем»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Новости для Трубина и Судакова: Бенфика подписала экс-звезду АПЛ
Новости для Трубина и Судакова: Бенфика подписала экс-звезду АПЛ
03.02.2026, 11:21 1
Футбол
Невероятная сума. Известно, сколько Свитолина заработала за карьеру
Невероятная сума. Известно, сколько Свитолина заработала за карьеру
03.02.2026, 08:44 9
Теннис
ФЕРСТАППЕН: «Я не вернусь в Формулу-1. У меня другая цель»
ФЕРСТАППЕН: «Я не вернусь в Формулу-1. У меня другая цель»
03.02.2026, 23:35
Авто/мото
Игорь СУРКИС: «Мне позвонили, сказали взять этого парня в Динамо»
Игорь СУРКИС: «Мне позвонили, сказали взять этого парня в Динамо»
03.02.2026, 08:12 6
Футбол
Михаилу Мудрику дали надежду в Англии
Михаилу Мудрику дали надежду в Англии
04.02.2026, 09:20 9
Футбол
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Теперь мне безразличен этот боксер»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Теперь мне безразличен этот боксер»
04.02.2026, 08:49 3
Бокс
Кроуфорд назвал единственного боксера, который смог бы его победить
Кроуфорд назвал единственного боксера, который смог бы его победить
04.02.2026, 05:02
Бокс
Топ-10 трансферов закрывшегося зимнего окна-2026
Топ-10 трансферов закрывшегося зимнего окна-2026
03.02.2026, 15:00 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем