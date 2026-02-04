Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Хацкевич рассказал, как Гусин и Каладзе нарушали закон
Украина. Премьер лига
04 февраля 2026, 23:13 |
1007
1

Хацкевич рассказал, как Гусин и Каладзе нарушали закон

Оба игрока «Динамо» любили скоростную езду

04 февраля 2026, 23:13 |
1007
1 Comments
Хацкевич рассказал, как Гусин и Каладзе нарушали закон
ФК Динамо. Александр Хацкевич

Бывший футболист и тренер «Динамо» Александр Хацкевич рассказал, как Андрій Гусин и Каха Каладзе устраивали гонки на своих автомобилях по Киеву, превышая установленную законом скорость.

«Гусин с Кахой Каладзе любили погонять, кто быстрее доберется до нашей базы от дома на проспекте Победы, где мы жили в одном доме.

Могу сказать, что выглядело это очень опасно для окружающих. Но тогда не было таких пробок и ребята умудрялись от Политеха «долететь» до Конча-Заспы за 15-17 минут. Скорость – это то, что у них стояло сразу после семьи и футбола», – сказал Хацкевич.

По теме:
Дальше без Динамо. Определены участники 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА
Воспитанник Динамо продолжит карьеру в составе аутсайдера Премьер-лиги
Футболист, который принадлежит Динамо, забил первые голы в Турции
Александр Хацкевич Динамо Киев Андрей Гусин Каха Каладзе
Дмитрий Олийченко Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(26)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дерек ЧИСОРА: «Этот урод трижды надрал мне задницу. Не хочу говорить о нем»
Бокс | 04 февраля 2026, 15:45 0
Дерек ЧИСОРА: «Этот урод трижды надрал мне задницу. Не хочу говорить о нем»
Дерек ЧИСОРА: «Этот урод трижды надрал мне задницу. Не хочу говорить о нем»

Боксер не хочет обсуждать Фьюри

В Динамо требуют дебюта за основную команду родственника Суркиса
Футбол | 04 февраля 2026, 20:41 11
В Динамо требуют дебюта за основную команду родственника Суркиса
В Динамо требуют дебюта за основную команду родственника Суркиса

Близнюк ожидает дебюта за главную команду киевлян Вячеслава Суркиса

Украина на Олимпиадах. 1994-2006 – слезы Баюл и биатлонные приоритеты
Олимпийские игры | 04.02.2026, 14:45
Украина на Олимпиадах. 1994-2006 – слезы Баюл и биатлонные приоритеты
Украина на Олимпиадах. 1994-2006 – слезы Баюл и биатлонные приоритеты
Кроуфорд назвал единственного боксера, который смог бы его победить
Бокс | 04.02.2026, 05:02
Кроуфорд назвал единственного боксера, который смог бы его победить
Кроуфорд назвал единственного боксера, который смог бы его победить
Интер и Торино определили полуфиналиста Кубка Италии
Футбол | 05.02.2026, 00:01
Интер и Торино определили полуфиналиста Кубка Италии
Интер и Торино определили полуфиналиста Кубка Италии
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Diesel
ні про  що
Ответить
0
Популярные новости
Турки Аль-Шейх выступил с публичным заявлением об Усике
Турки Аль-Шейх выступил с публичным заявлением об Усике
03.02.2026, 07:00
Бокс
Деонтей УАЙЛДЕР: «Я решил, что драться с ним не буду. Дело в том, что...»
Деонтей УАЙЛДЕР: «Я решил, что драться с ним не буду. Дело в том, что...»
04.02.2026, 06:42 3
Бокс
КЛИЧКО: «Я вовсе ему не верю, он яростный лжец»
КЛИЧКО: «Я вовсе ему не верю, он яростный лжец»
03.02.2026, 07:52 5
Бокс
Ямаль может покинуть Барселону. Сделано историческое предложение
Ямаль может покинуть Барселону. Сделано историческое предложение
03.02.2026, 08:35 14
Футбол
ДЮГАРРИ: «Ренну удалось найти такого лоха, как Ливерпуль, за 72 млн евро»
ДЮГАРРИ: «Ренну удалось найти такого лоха, как Ливерпуль, за 72 млн евро»
03.02.2026, 05:30 7
Футбол
Украинский защитник Динамо может получить гражданство другой страны
Украинский защитник Динамо может получить гражданство другой страны
03.02.2026, 07:47 3
Футбол
Михаилу Мудрику дали надежду в Англии
Михаилу Мудрику дали надежду в Англии
04.02.2026, 09:20 8
Футбол
Динамо вылетело из Юношеской Лиги УЕФА, проиграв Атлетико в 1/16 финала
Динамо вылетело из Юношеской Лиги УЕФА, проиграв Атлетико в 1/16 финала
04.02.2026, 12:54 29
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем