Хацкевич рассказал, как Гусин и Каладзе нарушали закон

Бывший футболист и тренер «Динамо» Александр Хацкевич рассказал, как Андрій Гусин и Каха Каладзе устраивали гонки на своих автомобилях по Киеву, превышая установленную законом скорость.

«Гусин с Кахой Каладзе любили погонять, кто быстрее доберется до нашей базы от дома на проспекте Победы, где мы жили в одном доме.

Могу сказать, что выглядело это очень опасно для окружающих. Но тогда не было таких пробок и ребята умудрялись от Политеха «долететь» до Конча-Заспы за 15-17 минут. Скорость – это то, что у них стояло сразу после семьи и футбола», – сказал Хацкевич.