Украина. Премьер лига
22 января 2026, 23:13
Легенда Динамо «упал в яму» после увольнения из клуба

Хацкевич рассказал, как Белькевичу тяжело далось увольнение из структуры «Динамо»

Легенда Динамо «упал в яму» после увольнения из клуба
ФК Динамо. Александр Хацкевич

Легенда киевского «Динамо» Александр Хацкевич рассказал, как Валентину Белькевичу тяжело далось увольнение из структуры «Динамо».

«У него все прекрасно складывалось, мы вместе работали в «Динамо» U-21, потом он возглавил U-19, стал с ними чемпионами.

Я хорошо знаю, что там произошло дальше, знаю эту историю, но не хочу об этом рассказывать, потому что там задействованы довольно известные люди.

Валика уволили, у него закончился контракт, и кто-то с ним не захотел продолжать. Я знаю кто, но не буду говорить. Можно сказать, что он после этого упал в яму, и я его не смог вытащить», – сказал Хацкевич.

