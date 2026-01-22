Легенда Динамо «упал в яму» после увольнения из клуба

Легенда киевского «Динамо» Александр Хацкевич рассказал, как Валентину Белькевичу тяжело далось увольнение из структуры «Динамо».

«У него все прекрасно складывалось, мы вместе работали в «Динамо» U-21, потом он возглавил U-19, стал с ними чемпионами.

Я хорошо знаю, что там произошло дальше, знаю эту историю, но не хочу об этом рассказывать, потому что там задействованы довольно известные люди.

Валика уволили, у него закончился контракт, и кто-то с ним не захотел продолжать. Я знаю кто, но не буду говорить. Можно сказать, что он после этого упал в яму, и я его не смог вытащить», – сказал Хацкевич.