ВИДЕО. Игрок Динамо забил в Бразилии. Его клуб вышел в полуфинал
Витиньо вместе с «Интернасьоналем» борются за трофей чемпионата Гаушу
Арендованный вингер киевского «Динамо» – Витиньо – отличился голом за «Интернасьонал» в 1/4 финала чемпионата Гаушу в Бразилии.
«Интернасьонал» одержал дома победу над клубом «Сан-Луис» со счетом 3:1 и вышел в полуфинал.
Витиньо начал игру со скамейки запасных, но свой шанс вингер получил: бразилец вышел на 71-й минуте, а вот забил в компенсированное время.
Следующий матч в турнире «Интернасьонал» проведет 16 февраля против «Ипиранги» за выход в финал.
Напомним, что Витиньо принадлежит киевскому клубу, однако бразилец отказался возвращаться в Украину.
Чемпионат Гаушу. 1/4 финала, 8 февраля
«Интернасьонал» – «Сан-Луис» – 3:1
Голы: Агирре, 3, Бернабеи, 61, Витиньо, 90+5 – Фелипе, 5
Видео голов и обзор матча:
