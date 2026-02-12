ВИДЕО. Игрок Динамо забил в Бразилии. Его клуб вышел в полуфинал

Арендованный вингер киевского «Динамо» – Витиньо – отличился голом за «Интернасьонал» в 1/4 финала чемпионата Гаушу в Бразилии.

«Интернасьонал» одержал дома победу над клубом «Сан-Луис» со счетом 3:1 и вышел в полуфинал.

Витиньо начал игру со скамейки запасных, но свой шанс вингер получил: бразилец вышел на 71-й минуте, а вот забил в компенсированное время.

Следующий матч в турнире «Интернасьонал» проведет 16 февраля против «Ипиранги» за выход в финал.

Напомним, что Витиньо принадлежит киевскому клубу, однако бразилец отказался возвращаться в Украину.

Чемпионат Гаушу. 1/4 финала, 8 февраля

«Интернасьонал» – «Сан-Луис» – 3:1

Голы: Агирре, 3, Бернабеи, 61, Витиньо, 90+5 – Фелипе, 5

Видео голов и обзор матча: