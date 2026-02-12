Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Игрок Динамо забил в Бразилии. Его клуб вышел в полуфинал
Бразилия
12 февраля 2026, 14:46 | Обновлено 12 февраля 2026, 14:50
456
0

Витиньо вместе с «Интернасьоналем» борются за трофей чемпионата Гаушу

Getty Images/Global Images Ukraine. Витиньо

Арендованный вингер киевского «Динамо» – Витиньо – отличился голом за «Интернасьонал» в 1/4 финала чемпионата Гаушу в Бразилии.

«Интернасьонал» одержал дома победу над клубом «Сан-Луис» со счетом 3:1 и вышел в полуфинал.

Витиньо начал игру со скамейки запасных, но свой шанс вингер получил: бразилец вышел на 71-й минуте, а вот забил в компенсированное время.

Следующий матч в турнире «Интернасьонал» проведет 16 февраля против «Ипиранги» за выход в финал.

Напомним, что Витиньо принадлежит киевскому клубу, однако бразилец отказался возвращаться в Украину.

Чемпионат Гаушу. 1/4 финала, 8 февраля

«Интернасьонал» – «Сан-Луис» – 3:1

Голы: Агирре, 3, Бернабеи, 61, Витиньо, 90+5 – Фелипе, 5

Видео голов и обзор матча:

Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
