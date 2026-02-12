Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Бавария – РБ Лейпциг – 2:0. Кейн и Диас забили в Кубке. Видео голов и обзор
Кубок Германии
Бавария
11.02.2026 21:45 – FT 2 : 0
РБ Лейпциг
Германия
12 февраля 2026, 15:39 | Обновлено 12 февраля 2026, 15:44
Смотрите видеообзор матча 1/4 финала Кубка Германии

Бавария – РБ Лейпциг – 2:0. Кейн и Диас забили в Кубке. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

11 февраля 2026 года на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене состоялся четвертьфинальный матч Кубка Германии.

Игра между командами Бавария Мюнхен и РБ Лейпциг завершилась победой хозяев со счетом 2:0.

Счет открыл Гарри Кейн с пенальти на 64-й минуте, а вскоре Луис Диас увеличил преимущество мюнхенцев на 67-й минуте после передачи Майкла Олисе.

В полуфиналы Кубка Германии вышли: Бавария, Байер, Штутгарт, Фрайбург. Пары будут определены позже, а матчи пройдут 21–22 апреля.

Кубок Германии. 1/4 финала, 11 февраля 2026

Бавария Мюнхен – РБ Лейпциг – 2:0

Голы: Гарри Кейн, 64 (пен), Луис Диас, 67

Видео голов и обзор матча

События матча

67’
ГОЛ ! Мяч забил Луис Диас (Бавария), асcист Майкл Олисе.
64’
ГОЛ ! С пенальти забил Гарри Кейн (Бавария).
Болонья – Лацио – 1:1 (пен 1:4). Серия пенальти в Кубке. Видео голов, обзор
Атлетик Бильбао – Реал Сосьедад – 0:1. Полуфинал Кубка. Видео гола и обзор
ВИДЕО. Камбэк с 0:2. Как украинец забил победный мяч в Польше
Бавария Кубок Германии по футболу Гарри Кейн РБ Лейпциг видео голов и обзор Луис Диас Майкл Олисе
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
