Бавария – РБ Лейпциг – 2:0. Кейн и Диас забили в Кубке. Видео голов и обзор

11 февраля 2026 года на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене состоялся четвертьфинальный матч Кубка Германии.

Игра между командами Бавария Мюнхен и РБ Лейпциг завершилась победой хозяев со счетом 2:0.

Счет открыл Гарри Кейн с пенальти на 64-й минуте, а вскоре Луис Диас увеличил преимущество мюнхенцев на 67-й минуте после передачи Майкла Олисе.

В полуфиналы Кубка Германии вышли: Бавария, Байер, Штутгарт, Фрайбург. Пары будут определены позже, а матчи пройдут 21–22 апреля.

Кубок Германии. 1/4 финала, 11 февраля 2026

Бавария Мюнхен – РБ Лейпциг – 2:0

Голы: Гарри Кейн, 64 (пен), Луис Диас, 67

Видео голов и обзор матча