Бавария – РБ Лейпциг – 2:0. Кейн и Диас забили в Кубке. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 1/4 финала Кубка Германии
11 февраля 2026 года на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене состоялся четвертьфинальный матч Кубка Германии.
Игра между командами Бавария Мюнхен и РБ Лейпциг завершилась победой хозяев со счетом 2:0.
Счет открыл Гарри Кейн с пенальти на 64-й минуте, а вскоре Луис Диас увеличил преимущество мюнхенцев на 67-й минуте после передачи Майкла Олисе.
В полуфиналы Кубка Германии вышли: Бавария, Байер, Штутгарт, Фрайбург. Пары будут определены позже, а матчи пройдут 21–22 апреля.
Кубок Германии. 1/4 финала, 11 февраля 2026
Бавария Мюнхен – РБ Лейпциг – 2:0
Голы: Гарри Кейн, 64 (пен), Луис Диас, 67
Видео голов и обзор матча
События матча
