Болонья – Лацио – 1:1 (пен 1:4). Серия пенальти в Кубке. Видео голов, обзор

11 февраля 2026 года на стадионе Ренато Далл’Ара в Болонье состоялся четвертьфинальный матч Кубка Италии.

Команды Болонья и Лацио обменялись забитыми голами: Сантьяго Кастро, 30 – Тиджани Нослин, 48.

Основное и дополнительное время завершились со счетом 1:1, а судьбу победителя определила серия пенальти.

В футбольной лотерее точнее оказались гости из Рима. Команда Лацио победила (пен. 4:1) и вышла в полуфинал турнира.

В полуфиналах сыграют: Лацио – Аталанта, Интер – Комо. Матчи пройдут 3–5 марта и 21–23 апреля.

Кубок Италии. 1/4 финала, 11 февраля 2026

Болонья – Лацио – 1:1 (пен. 1:4)

Голы: Сантьяго Кастро, 30 – Тиджани Нослин, 48

Серия пенальти: Тавареш (0:1), Фергюсон (не реализовал), Диa (0:2), Даллінга (1:2), Марушич (1:3), Орсолини (не реализовал), Тейлор (1:4)

