Болонья – Лацио – 1:1 (пен 1:4). Серия пенальти в Кубке. Видео голов, обзор
Смотрите видеообзор матча 1/4 финала Кубка Италии
11 февраля 2026 года на стадионе Ренато Далл’Ара в Болонье состоялся четвертьфинальный матч Кубка Италии.
Команды Болонья и Лацио обменялись забитыми голами: Сантьяго Кастро, 30 – Тиджани Нослин, 48.
Основное и дополнительное время завершились со счетом 1:1, а судьбу победителя определила серия пенальти.
В футбольной лотерее точнее оказались гости из Рима. Команда Лацио победила (пен. 4:1) и вышла в полуфинал турнира.
В полуфиналах сыграют: Лацио – Аталанта, Интер – Комо. Матчи пройдут 3–5 марта и 21–23 апреля.
Кубок Италии. 1/4 финала, 11 февраля 2026
Болонья – Лацио – 1:1 (пен. 1:4)
Голы: Сантьяго Кастро, 30 – Тиджани Нослин, 48
Серия пенальти: Тавареш (0:1), Фергюсон (не реализовал), Диa (0:2), Даллінга (1:2), Марушич (1:3), Орсолини (не реализовал), Тейлор (1:4)
Сетка плей-офф
Видео голов и обзор матча
События матча
