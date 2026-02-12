Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Болонья – Лацио – 1:1 (пен 1:4). Серия пенальти в Кубке. Видео голов, обзор
Кубок Италии
Болонья
11.02.2026 22:00 – FT 1 : 1
1 : 4 Серия пенальти Серия пенальти
Лацио
Италия
12 февраля 2026, 15:23 | Обновлено 12 февраля 2026, 15:33
Болонья – Лацио – 1:1 (пен 1:4). Серия пенальти в Кубке. Видео голов, обзор

Смотрите видеообзор матча 1/4 финала Кубка Италии

Болонья – Лацио – 1:1 (пен 1:4). Серия пенальти в Кубке. Видео голов, обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

11 февраля 2026 года на стадионе Ренато Далл’Ара в Болонье состоялся четвертьфинальный матч Кубка Италии.

Команды Болонья и Лацио обменялись забитыми голами: Сантьяго Кастро, 30 – Тиджани Нослин, 48.

Основное и дополнительное время завершились со счетом 1:1, а судьбу победителя определила серия пенальти.

В футбольной лотерее точнее оказались гости из Рима. Команда Лацио победила (пен. 4:1) и вышла в полуфинал турнира.

В полуфиналах сыграют: Лацио – Аталанта, Интер – Комо. Матчи пройдут 3–5 марта и 21–23 апреля.

Кубок Италии. 1/4 финала, 11 февраля 2026

Болонья – Лацио – 1:1 (пен. 1:4)

Голы: Сантьяго Кастро, 30 – Тиджани Нослин, 48

Серия пенальти: Тавареш (0:1), Фергюсон (не реализовал), Диa (0:2), Даллінга (1:2), Марушич (1:3), Орсолини (не реализовал), Тейлор (1:4)

Сетка плей-офф

Видео голов и обзор матча

События матча

91’
ГОЛ ! С пенальти забил Кеннет Тейлор (Лацио).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Адам Марушич (Лацио).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Тейс Даллинга (Болонья).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Булайе Диа (Лацио).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Нуну Тавареш (Лацио).
48’
ГОЛ ! Мяч забил Тейяни Нослин (Лацио), асcист Фисайо Деле-Баширу.
30’
ГОЛ ! Мяч забил Сантьяго Кастро (Болонья), асcист Никола Моро.
