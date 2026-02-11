Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Болонья – Лацио. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Кубка Италии
Кубок Италии
Болонья
11.02.2026 22:00 - : -
Лацио
Кубок Италии
Болонья – Лацио. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Кубка Италии

Поединок состоится 11 февраля в 22:00 по Киеву

Болонья – Лацио. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Кубка Италии
Getty Images/Global Images Ukraine

11 февраля на Ренато Далль Ара пройдет матч 1/4 финала Кубка Италии, в котором Болонья встретится с Лацио. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Болонья

Команда за последние пару лет сама себе повысила планку ожиданий. Это началось еще в позапрошлом сезоне, при Тиаго Мотте, когда вышло запрыгнуть на пятое место! Да, в следующем розыгрыше, уже без бразильца, вернулись в середину таблицы Серии А, и неудачно дебютировали в Лиге чемпионов. Но все это футболисты компенсировали, победив в прошлом розыгрыше кубка.

Тот успех отправил итальянцев в Лигу Европы, и там они неплохи - вышли в плей-офф, где скоро играть с Бранном. При этом неплохо они смотрелись в Суперкубке (выбили Интер, но уступили в финале Наполи), да и в Серии А был хороший старт. Но со временем, кажется, банально игроки не выдержали такой темп сезона. Дошло до того, что в прошлом туре уступили даже дома Парме, и это четвертое поражение кряду в чемпионате!

Лацио

Клуб привык ставить высокие требования. Так что развязка прошлого сезона, с проигранным по дополнительным показателям Фиорентине спором за шестое место, тут расценили как провал. Тем более что в итоге остались футболисты без еврокубков вообще! Так что довольно логично, что в Риме решили вернуть Сарри - наставника, с которым становились вице-чемпионами, то есть выдали лучший результат в этом веке.

Вот только пока что получается у Маурицио в основном подтверждение старой мудрости о том, что дважды в одну реку войти невозможно. Еще и руководство помогает, без консультаций с наставником (и нарушая обещание сохранить лидеров) продавая и Гендузи, и Кастельяноса. Не удивительно, что в итоге не получается даже повторять результаты 2024/2025. Зато в кубке выбили 1:0 Милан.

Статистика личных встреч

Три из пяти крайних очных матчей выиграла Болонья при единственном поражении.

Прогноз

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 2.24 для Болоньи и 3.78 для Лацио. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Букмекерские конторы считают, что у хозяев неплохие шансы на успех. Но с учетом цены поединка и проблем соперников, остановимся на тотал меньше 2,5 голов (коэффициент - 1,62).

Прогноз Sport.ua
Болонья
11 февраля 2026 -
22:00
Лацио
Тотал меньше 2.5 1.62
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
