Рух в товарищеском матче одержал победу над Радомлье
Поединок «Рух» – «Радомлье» завершился со счетом 2:1
«Рух» продолжает программу контрольных матчей на учебно-тренировочных сборах в Словении. В среду, 11 февраля, подопечные Ивана Федыка провели спарринг со словенским клубом «Радомлье».
Львовяне со старта поединка действовали активно и создали достаточно моментов для взятия ворот соперника. Но пропустили первыми. На 28-й минуте Нвога замкнул подачу Маринича.
Отыгрался «Рух» довольно быстро. На 31-й минуте Игор Невес реализовал пенальти.
В начале второго тайма Влад Рейляну вывел «Рух» вперед. Этот гол и стал решающим.
Товарищеский матч. Словения. 11 февраля
«Рух» (Украина) – «Радомлье» (Словения) – 2:1
Голы: Невес, 31 (пенальти), Рейляну, 54 – Нвога, 28
«Рух»: Герета, Залипка, Товарницкий, Подгурский, Китела, Бойко, Рейляну (Тутти, 54), Притула, Таллес (Слива, 82 (Джурабаев, 87)), Касарда (Рыбак, 70), Невес (Ясинский, 62)
Видеозапись матча
