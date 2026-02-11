Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Товарищеские матчи
Рух Львов
11.02.2026 15:00 – FT 2 : 1
Радомлье
Украина. Премьер лига
11 февраля 2026, 17:36 |
Рух в товарищеском матче одержал победу над Радомлье

Поединок «Рух» – «Радомлье» завершился со счетом 2:1

ФК Рух

«Рух» продолжает программу контрольных матчей на учебно-тренировочных сборах в Словении. В среду, 11 февраля, подопечные Ивана Федыка провели спарринг со словенским клубом «Радомлье».

Львовяне со старта поединка действовали активно и создали достаточно моментов для взятия ворот соперника. Но пропустили первыми. На 28-й минуте Нвога замкнул подачу Маринича.

Отыгрался «Рух» довольно быстро. На 31-й минуте Игор Невес реализовал пенальти.

В начале второго тайма Влад Рейляну вывел «Рух» вперед. Этот гол и стал решающим.

Товарищеский матч. Словения. 11 февраля

«Рух» (Украина) – «Радомлье» (Словения) – 2:1

Голы: Невес, 31 (пенальти), Рейляну, 54 – Нвога, 28

«Рух»: Герета, Залипка, Товарницкий, Подгурский, Китела, Бойко, Рейляну (Тутти, 54), Притула, Таллес (Слива, 82 (Джурабаев, 87)), Касарда (Рыбак, 70), Невес (Ясинский, 62)

Видеозапись матча

По теме:
Металлист 1925 – Чонбук – 1:1. Баптистелла забил. Видео голов и обзор матча
С голом новичка. Металлист 1925 сыграл вничью с чемпионом Южной Кореи
Отгрузили восемь мячей. Буковина в спарринге разгромила ФК Ужгород
