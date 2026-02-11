Колос в товарищеском матче разгромил вице-чемпиона Кыргызстана

«Колос» завершает подготовку ко второй части сезона на учебно-тренировочных сборах в Турции. В среду, 11 февраля, подопечные Руслана Костышина сыграли с клубом «Мурас Юнайтед», вице-чемпионом Кыргызстана.

«Колос» одержал уверенную победу со счетом 3:0. В первом тайме дублем отметился Юрий Климчук. После перерыва еще один гол забил Эдуард Козик.

Это спарринг стал для команды Костышина вторым за день. Первым соперником «Колоса» был румынский «Корвинул». Поединок завершился победой украинского клуба со счетом 2:1.

Этим матчем «Колос» завершил программу спаррингов. 12 февраля команда отправится домой.

Товарищеский матч. Турция. 11 февраля

«Колос» (Украина) – «Мурас Юнайтед» (Кыргызстан)

Голы: Климчук (2), Козик.