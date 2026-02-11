Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Колос в товарищеском матче разгромил вице-чемпиона Кыргызстана
Товарищеские матчи
Колос Ковалевка
11.02.2026 16:00 – FT 3 : 0
Мурас Юнайтед
Украина. Премьер лига
11 февраля 2026, 19:17 | Обновлено 11 февраля 2026, 20:29
Колос в товарищеском матче разгромил вице-чемпиона Кыргызстана

Поединок «Колос» – «Мурас Юнайтед» завершился со счетом 3:0

ФК Колос

«Колос» завершает подготовку ко второй части сезона на учебно-тренировочных сборах в Турции. В среду, 11 февраля, подопечные Руслана Костышина сыграли с клубом «Мурас Юнайтед», вице-чемпионом Кыргызстана.

«Колос» одержал уверенную победу со счетом 3:0. В первом тайме дублем отметился Юрий Климчук. После перерыва еще один гол забил Эдуард Козик.

Это спарринг стал для команды Костышина вторым за день. Первым соперником «Колоса» был румынский «Корвинул». Поединок завершился победой украинского клуба со счетом 2:1.

Этим матчем «Колос» завершил программу спаррингов. 12 февраля команда отправится домой.

Товарищеский матч. Турция. 11 февраля

«Колос» (Украина) – «Мурас Юнайтед» (Кыргызстан)

Голы: Климчук (2), Козик.

товарищеские матчи Руслан Костышин учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ Колос Ковалевка Мурас Юнайтед Эдуард Козик Юрий Климчук
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
