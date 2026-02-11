Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Болонья – Лацио. Кубок Италии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кубок Италии
Болонья
11.02.2026 22:00 - : -
Лацио
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Италии
Болонья – Лацио. Кубок Италии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала Кубка Италии 11 февраля в 22:00

Болонья – Лацио. Кубок Италии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Маурицио Сарри

11 февраля состоится матч 1/4 финала Кубка Италии 2025/26 между командами Болонья и Лацио.

Коллективы сыграют на стадионе Ренато Даль'Ара. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Оба коллектива стартовали в Кубке со стадии 1/8 финала. Болонья выиграла у Пармы (2:1), а Лацио справился с Миланом (1:0).

Победитель этого противостояния станет последним полуфиналистом турнира и далее поборется с Аталантой, которая выбила Ювентус (3:0). В еще одном полуфинале сойдутся Интер и Комо.

Болонья – Лацио. Кубок Италии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Болонья – Лацио
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Болонья Лацио Болонья - Лацио смотреть онлайн Кубок Италии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
