Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала Кубка Италии 11 февраля в 22:00
11 февраля состоится матч 1/4 финала Кубка Италии 2025/26 между командами Болонья и Лацио.
Коллективы сыграют на стадионе Ренато Даль'Ара. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.
Оба коллектива стартовали в Кубке со стадии 1/8 финала. Болонья выиграла у Пармы (2:1), а Лацио справился с Миланом (1:0).
Победитель этого противостояния станет последним полуфиналистом турнира и далее поборется с Аталантой, которая выбила Ювентус (3:0). В еще одном полуфинале сойдутся Интер и Комо.
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
