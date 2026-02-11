11 февраля состоится матч 1/4 финала Кубка Италии 2025/26 между командами Болонья и Лацио.

Коллективы сыграют на стадионе Ренато Даль'Ара. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

Оба коллектива стартовали в Кубке со стадии 1/8 финала. Болонья выиграла у Пармы (2:1), а Лацио справился с Миланом (1:0).

Победитель этого противостояния станет последним полуфиналистом турнира и далее поборется с Аталантой, которая выбила Ювентус (3:0). В еще одном полуфинале сойдутся Интер и Комо.

Болонья – Лацио. Кубок Италии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

