Кубок Италии
Наполи
10.02.2026 22:00 – FT 1 : 1
6 : 7 Серия пенальти Серия пенальти
Комо
Италия
11 февраля 2026, 13:10 | Обновлено 11 февраля 2026, 13:22
Наполи – Комо – 1:1 (пен 6:7). Кубковая драма в серия пенальти. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 1/4 финала Кубка Италии

Наполи – Комо – 1:1 (пен 6:7). Кубковая драма в серия пенальти. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 10 февраля состоялся четвертьфинальный матч Кубка Италии.

Наполи на своем поле принимал Комо. Основное время встречи завершилось вничью 1:1, а в серии пенальти удачливее оказались гости – 7:6.

Гости открыли счет на 39-й минуте – Мартин Батурина реализовал пенальти. После перерыва неаполитанцы отыгрались: на 46-й минуте Алехандро Вергара сравнял счет после передачи Расмуса Хойлунда.

Судьбу путевки в полуфинал решила серия послематчевых пенальти. В серии 11-метровых команды выполнили по 8 ударов. В составе Наполи свои попытки не реализовали Ромелу Лукаку и Станислав Лоботка, а в Комо промахнулся только Максимо Перроне. Решающий пенальти реализовал Марк-Оливер Кемпф, принесший Комо победу с счетом 7:6 в серии.

Кубок Италии. 1/4 финала. 10 февраля 2026 года

Наполи (Италия) – Комо (Италия) – 1:1 (пен 6:7)

Голы: Батурина, 39 (пен) – Вергара, 46

Видео голов и обзор матча

События матча

91’
ГОЛ ! С пенальти забил Марк-Оливер Кемпф (Комо).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Мигель Гутьеррес (Наполи).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Мергим Войвода (Комо).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Ваня Милинкович-Савич (Наполи).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Диего Карлос (Комо).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Элиф Элмас (Наполи).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Иван Смолчич (Комо).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Алиссон Сантос (Наполи).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Леонардо Спинаццола (Наполи).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Мартин Батурина (Комо).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Анастасиос Дувикас (Комо).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Маттео Политано (Наполи).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Лукаш Да Кунья (Комо).
46’
ГОЛ ! Мяч забил Антонио Вергара (Наполи).
39’
ГОЛ ! С пенальти забил Мартин Батурина (Комо).
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
