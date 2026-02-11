Наполи – Комо – 1:1 (пен 6:7). Кубковая драма в серия пенальти. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 1/4 финала Кубка Италии
Вечером 10 февраля состоялся четвертьфинальный матч Кубка Италии.
Наполи на своем поле принимал Комо. Основное время встречи завершилось вничью 1:1, а в серии пенальти удачливее оказались гости – 7:6.
Гости открыли счет на 39-й минуте – Мартин Батурина реализовал пенальти. После перерыва неаполитанцы отыгрались: на 46-й минуте Алехандро Вергара сравнял счет после передачи Расмуса Хойлунда.
Судьбу путевки в полуфинал решила серия послематчевых пенальти. В серии 11-метровых команды выполнили по 8 ударов. В составе Наполи свои попытки не реализовали Ромелу Лукаку и Станислав Лоботка, а в Комо промахнулся только Максимо Перроне. Решающий пенальти реализовал Марк-Оливер Кемпф, принесший Комо победу с счетом 7:6 в серии.
Кубок Италии. 1/4 финала. 10 февраля 2026 года
Наполи (Италия) – Комо (Италия) – 1:1 (пен 6:7)
Голы: Батурина, 39 (пен) – Вергара, 46
Видео голов и обзор матча
События матча
