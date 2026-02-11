Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Бенфика отправила в Польшу игрока, который не нужен Моуриньо
Португалия
11 февраля 2026, 16:49 |
354
0

ОФИЦИАЛЬНО. Бенфика отправила в Польшу игрока, который не нужен Моуриньо

Вингер сборной Португалии U-20 Иван Лима продолжит карьеру в составе «Пяст Гливице».

11 февраля 2026, 16:49 |
354
0
ОФИЦИАЛЬНО. Бенфика отправила в Польшу игрока, который не нужен Моуриньо
Getty Images/Global Images Ukraine. Иван Лима

Вингер лиссабонской «Бенфики» и сборной Португалии U-20 Иван Лима продолжит карьеру в составе польского клуба «Пяст Гливице».

Стороны договорились о сотрудничестве до июня 2029 года с опцией продления еще на один сезон. Лима перебрался в чемпионат Польши на условиях полноценного трансфера.

Клубы решили не оглашать сумму перехода 21-летнего нападающего.

Лима пытался закрепиться в обойме первой команды «орлов» и получал шанс от главного тренера Жозе Моуриньо – провел две игры в чемпионате и Кубке Португалии, однако не сумел впечатлить наставника команды.

В активе Ивана Лимы 20 игр за «Бенфику» B, в которых он отметился тремя результативными передачами. Вингер сыграл три матча в футболке Португалии U-20.

«Пяст» набрал 26 баллов и разместился на десятой позиции в турнирной таблице. Отставание от лидера составляет девять пунктов.

По теме:
Усиление для Григорчука? Черноморец подпишет футболиста из Полесья
Один из лучших украинских голкиперов может присоединиться к Металлисту 1925
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Руха подписал контракт с клубом из Китая
чемпионат Португалии по футболу Бенфика Жозе Моуриньо чемпионат Польши по футболу Пяст Гливице трансферы
Николай Тытюк Источник: Instagram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ребров решил не вызывать в сборную игроков из известного чемпионата
Футбол | 11 февраля 2026, 07:28 13
Ребров решил не вызывать в сборную игроков из известного чемпионата
Ребров решил не вызывать в сборную игроков из известного чемпионата

Сергей Станиславович не видит кандидатов из Польши

Назревает громкий скандал на Олимпиаде. Украинец близок к дисквалификации
Олимпийские игры | 11 февраля 2026, 13:06 20
Назревает громкий скандал на Олимпиаде. Украинец близок к дисквалификации
Назревает громкий скандал на Олимпиаде. Украинец близок к дисквалификации

Михаил Гераскевич оценил вероятность отстранения Владислава

Хавбек Полесья: «Они решили нас учить футболу. Мы поставили их на место»
Футбол | 11.02.2026, 14:35
Хавбек Полесья: «Они решили нас учить футболу. Мы поставили их на место»
Хавбек Полесья: «Они решили нас учить футболу. Мы поставили их на место»
Вопрос решен. Роналду и Аль-Наср определились с будущим
Футбол | 10.02.2026, 16:50
Вопрос решен. Роналду и Аль-Наср определились с будущим
Вопрос решен. Роналду и Аль-Наср определились с будущим
ОИ-2026. Золото Ботна, Пидручный – в топ-20. Прошла мужская индивидуалка
Олимпийские игры | 10.02.2026, 16:03
ОИ-2026. Золото Ботна, Пидручный – в топ-20. Прошла мужская индивидуалка
ОИ-2026. Золото Ботна, Пидручный – в топ-20. Прошла мужская индивидуалка
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ВИДЕО. Зинченко издалека забил первый гол за Аякс
ВИДЕО. Зинченко издалека забил первый гол за Аякс
09.02.2026, 19:18 5
Футбол
Карл Фроч без колебаний назвал победителя боя Усик – Итаума
Карл Фроч без колебаний назвал победителя боя Усик – Итаума
10.02.2026, 08:33
Бокс
Свитолина разобралась с Ястремской и вышла в 1/8 финала супертурнира в Дохе
Свитолина разобралась с Ястремской и вышла в 1/8 финала супертурнира в Дохе
10.02.2026, 16:49 23
Теннис
Анонс 26-го тура АПЛ: множество топовых противостояний!
Анонс 26-го тура АПЛ: множество топовых противостояний!
10.02.2026, 16:33
Футбол
Манчестер Юнайтед готовит трансфер лидера донецкого Шахтера
Манчестер Юнайтед готовит трансфер лидера донецкого Шахтера
09.02.2026, 16:41 3
Футбол
Туран исключил двух игроков Шахтера из заявки на плей-офф Лиги конференций
Туран исключил двух игроков Шахтера из заявки на плей-офф Лиги конференций
10.02.2026, 06:49 4
Футбол
Криштиану Роналду нашел себе новый клуб. Агенты уже работают
Криштиану Роналду нашел себе новый клуб. Агенты уже работают
10.02.2026, 07:38 6
Футбол
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Вы очень много лжете»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Вы очень много лжете»
10.02.2026, 09:49 78
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем