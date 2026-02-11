ОФИЦИАЛЬНО. Бенфика отправила в Польшу игрока, который не нужен Моуриньо

Вингер лиссабонской «Бенфики» и сборной Португалии U-20 Иван Лима продолжит карьеру в составе польского клуба «Пяст Гливице».

Стороны договорились о сотрудничестве до июня 2029 года с опцией продления еще на один сезон. Лима перебрался в чемпионат Польши на условиях полноценного трансфера.

Клубы решили не оглашать сумму перехода 21-летнего нападающего.

Лима пытался закрепиться в обойме первой команды «орлов» и получал шанс от главного тренера Жозе Моуриньо – провел две игры в чемпионате и Кубке Португалии, однако не сумел впечатлить наставника команды.

В активе Ивана Лимы 20 игр за «Бенфику» B, в которых он отметился тремя результативными передачами. Вингер сыграл три матча в футболке Португалии U-20.

«Пяст» набрал 26 баллов и разместился на десятой позиции в турнирной таблице. Отставание от лидера составляет девять пунктов.