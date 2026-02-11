ОФИЦИАЛЬНО. Александрия подписала легионера, который играет за сборную

Александрия официально объявила о подписании полузащитника Мауро Родригеша, последним клубом которого был швейцарский «Ивердон». Об этом пишет клубная пресс-служба.

«Приветствуем в нашей команде, Мауро! Желаем ярких матчей и многих забитых мячей в желто-черной футболке», – говорится в сообщении.

По официальной информации, Мауро перебрался в расположение «Александрии» на правах аренды.Соглашение рассчитано до 30 июня 2026 г. и предусматривает опцию выкупа футболиста.

Мауро Даниэл Родригеш Тейшейра родился 15 апреля 2001 года в городе Фуншал (Португалия). Свой путь в большом футболе он начал в молодежной системе местного клуба, где быстро привлек скаутов своей скоростью и техникой.

Значительную часть карьеры игрок провел в структуре швейцарского «Сьона», пройдя путь от команды U-18 и дубля до основного состава. Последним клубом нападающего был «Ивердон» – представитель Челлендж-лиги Швейцарии. Мауро является действующим игроком национальной сборной Гвинеи-Бисау