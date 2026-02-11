Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Александрия подписала легионера, который играет за сборную
Украина. Премьер лига
11 февраля 2026, 18:33 |
369
0

ОФИЦИАЛЬНО. Александрия подписала легионера, который играет за сборную

Мауро Родригеш перебрался в УПЛ

11 февраля 2026, 18:33 |
369
0
ОФИЦИАЛЬНО. Александрия подписала легионера, который играет за сборную
ФК Александрия.

Александрия официально объявила о подписании полузащитника Мауро Родригеша, последним клубом которого был швейцарский «Ивердон». Об этом пишет клубная пресс-служба.

«Приветствуем в нашей команде, Мауро! Желаем ярких матчей и многих забитых мячей в желто-черной футболке», – говорится в сообщении.

По официальной информации, Мауро перебрался в расположение «Александрии» на правах аренды.Соглашение рассчитано до 30 июня 2026 г. и предусматривает опцию выкупа футболиста.

Мауро Даниэл Родригеш Тейшейра родился 15 апреля 2001 года в городе Фуншал (Португалия). Свой путь в большом футболе он начал в молодежной системе местного клуба, где быстро привлек скаутов своей скоростью и техникой.

Значительную часть карьеры игрок провел в структуре швейцарского «Сьона», пройдя путь от команды U-18 и дубля до основного состава. Последним клубом нападающего был «Ивердон» – представитель Челлендж-лиги Швейцарии. Мауро является действующим игроком национальной сборной Гвинеи-Бисау

По теме:
Шахтер официально объявил, что отпустил украинского футболиста
ОФИЦИАЛЬНО. Дебютант УПЛ арендовал полузащитника Шахтера
Усиление для Григорчука? Черноморец подпишет футболиста из Полесья
Александрия трансферы трансферы УПЛ аренда игрока
Олег Вахоцкий Источник: ФК Александрия
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тайсон Фьюри проведет бой против россиянина на стадионе клуба Премьер-лиги
Бокс | 11 февраля 2026, 17:44 0
Тайсон Фьюри проведет бой против россиянина на стадионе клуба Премьер-лиги
Тайсон Фьюри проведет бой против россиянина на стадионе клуба Премьер-лиги

Поединок против Арсланбека Махмудова состоится на арене «Tottenham Hotspur Stadium»

Игорь Суркис сделал важное заявление про матчи Динамо
Футбол | 11 февраля 2026, 14:32 12
Игорь Суркис сделал важное заявление про матчи Динамо
Игорь Суркис сделал важное заявление про матчи Динамо

Все поединки киевского клуба на сборах будут транслироваться

Ребров принял решение по поводу Ярмоленко и сборной Украины
Футбол | 11.02.2026, 08:14
Ребров принял решение по поводу Ярмоленко и сборной Украины
Ребров принял решение по поводу Ярмоленко и сборной Украины
Сборная Украины – во второй корзине Дивизиона B при жеребьевке Лиги наций
Футбол | 11.02.2026, 11:05
Сборная Украины – во второй корзине Дивизиона B при жеребьевке Лиги наций
Сборная Украины – во второй корзине Дивизиона B при жеребьевке Лиги наций
ФОТО. Винисиус собрал игроков Реала в ресторане. Лунин уехал первым
Футбол | 11.02.2026, 15:12
ФОТО. Винисиус собрал игроков Реала в ресторане. Лунин уехал первым
ФОТО. Винисиус собрал игроков Реала в ресторане. Лунин уехал первым
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Манчестер Юнайтед готовит трансфер лидера донецкого Шахтера
Манчестер Юнайтед готовит трансфер лидера донецкого Шахтера
09.02.2026, 16:41 3
Футбол
Туран исключил двух игроков Шахтера из заявки на плей-офф Лиги конференций
Туран исключил двух игроков Шахтера из заявки на плей-офф Лиги конференций
10.02.2026, 06:49 4
Футбол
ОИ-2026. Золото Ботна, Пидручный – в топ-20. Прошла мужская индивидуалка
ОИ-2026. Золото Ботна, Пидручный – в топ-20. Прошла мужская индивидуалка
10.02.2026, 16:03 18
Олимпийские игры
Александр УСИК: «Могу провести больше, чем 2-3 боя. Но не хочу»
Александр УСИК: «Могу провести больше, чем 2-3 боя. Но не хочу»
10.02.2026, 04:55 1
Бокс
Ракицкий сообщил Черноморцу, в каком клубе намерен продолжить карьеру
Ракицкий сообщил Черноморцу, в каком клубе намерен продолжить карьеру
10.02.2026, 10:13 9
Футбол
Криштиану Роналду нашел себе новый клуб. Агенты уже работают
Криштиану Роналду нашел себе новый клуб. Агенты уже работают
10.02.2026, 07:38 6
Футбол
Свитолина разобралась с Ястремской и вышла в 1/8 финала супертурнира в Дохе
Свитолина разобралась с Ястремской и вышла в 1/8 финала супертурнира в Дохе
10.02.2026, 16:49 23
Теннис
Стало известно, почему Усик не хочет драться с Итаумой и Кабайелом
Стало известно, почему Усик не хочет драться с Итаумой и Кабайелом
10.02.2026, 03:21 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем