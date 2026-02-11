Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Дебютант УПЛ арендовал полузащитника Шахтера
Украина. Премьер лига
11 февраля 2026, 17:33
Антон Глущенко стал игроком «Кудровки»

ФК Кудровка. Антон Глущенко

Дебютант Украинской Премьер-лиги Кудровка официально объявила о подписании 21-летнего полузащитника донецкого Шахтера Антона Глущенко. Об этом пишет клубная пресс-служба.

«Поздравляем в нашей футбольной семье! Желаем удачных выступлений за нашу команду, Антон», – говорится в сообщении

По официальной информации, Глущенко перебрался в расположение «Кудровки» на правах аренды до конца нынешнего сезона. О финансовых условиях данного перехода ничего не известно.

В активе Глущенко 15 матчей и три результативных удара в Украинской Премьер-лиге.Также провел 13 поединков в Юношеской Лиге чемпионов, в которых забил 4 мяча. Кроме того, имеет еврокубковый опыт на взрослом уровне – 2 игры в текущем сезоне Лиги Конференций.

Антон Глущенко Кудровка аренда игрока Шахтер Донецк трансферы трансферы УПЛ
Олег Вахоцкий Источник: ФК Кудровка
