ОФИЦИАЛЬНО. Дебютант УПЛ арендовал полузащитника Шахтера

Дебютант Украинской Премьер-лиги Кудровка официально объявила о подписании 21-летнего полузащитника донецкого Шахтера Антона Глущенко. Об этом пишет клубная пресс-служба.

«Поздравляем в нашей футбольной семье! Желаем удачных выступлений за нашу команду, Антон», – говорится в сообщении

По официальной информации, Глущенко перебрался в расположение «Кудровки» на правах аренды до конца нынешнего сезона. О финансовых условиях данного перехода ничего не известно.

В активе Глущенко 15 матчей и три результативных удара в Украинской Премьер-лиге.Также провел 13 поединков в Юношеской Лиге чемпионов, в которых забил 4 мяча. Кроме того, имеет еврокубковый опыт на взрослом уровне – 2 игры в текущем сезоне Лиги Конференций.