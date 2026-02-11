Реал выступил с официальным заявлением об Андрее Лунине

11 февраля свой 27-й день рождения отмечает вратарь «Реала» и сборной Украины Андрей Лунин.

В честь этого дня мадридский «Реал» обнародовал официальное заявление в соцсетях, где поздравил украинца.

«🥳🎂 С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ», – говорится в сообщении мадридского «Реала».

Будущий голкипер «сливочных» родился в Харьковской области, а первые футбольные шаги делал в системах «Металлиста» и «Днепра». Уже в 17 лет он дебютировал на профессиональном уровне за днепрян.

Громко о себе Лунин заявил в составе луганской «Зари», где стал основным вратарем и привлек внимание топ-клубов Европы. В 2018 году украинец подписал контракт с мадридским «Реалом».