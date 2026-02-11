Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Италия
11 февраля 2026, 23:35
0

Реал выступил с официальным заявлением об Андрее Лунине

Клуб поздравил вратаря с днем рождения

Реал выступил с официальным заявлением об Андрее Лунине
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

11 февраля свой 27-й день рождения отмечает вратарь «Реала» и сборной Украины Андрей Лунин.

В честь этого дня мадридский «Реал» обнародовал официальное заявление в соцсетях, где поздравил украинца.

«🥳🎂 С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ», – говорится в сообщении мадридского «Реала».

Будущий голкипер «сливочных» родился в Харьковской области, а первые футбольные шаги делал в системах «Металлиста» и «Днепра». Уже в 17 лет он дебютировал на профессиональном уровне за днепрян.

Громко о себе Лунин заявил в составе луганской «Зари», где стал основным вратарем и привлек внимание топ-клубов Европы. В 2018 году украинец подписал контракт с мадридским «Реалом».

чемпионат Испании по футболу Ла Лига Реал Мадрид Андрей Лунин день рождения
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
