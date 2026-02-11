Реал выступил с официальным заявлением об Андрее Лунине
Клуб поздравил вратаря с днем рождения
11 февраля свой 27-й день рождения отмечает вратарь «Реала» и сборной Украины Андрей Лунин.
В честь этого дня мадридский «Реал» обнародовал официальное заявление в соцсетях, где поздравил украинца.
«🥳🎂 С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ», – говорится в сообщении мадридского «Реала».
Будущий голкипер «сливочных» родился в Харьковской области, а первые футбольные шаги делал в системах «Металлиста» и «Днепра». Уже в 17 лет он дебютировал на профессиональном уровне за днепрян.
Громко о себе Лунин заявил в составе луганской «Зари», где стал основным вратарем и привлек внимание топ-клубов Европы. В 2018 году украинец подписал контракт с мадридским «Реалом».
🥳🎂 ¡FELIZ CUMPLEAÑOS, @AndreyLunin13! pic.twitter.com/UXw0BergV0— Real Madrid C.F. (@realmadrid) February 11, 2026
