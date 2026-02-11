Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Голы Кейна и Диаса. Бавария оформила выход в полуфинал Кубка Германии
Кубок Германии
Бавария
11.02.2026 21:45 – FT 2 : 0
РБ Лейпциг
Германия
Голы Кейна и Диаса. Бавария оформила выход в полуфинал Кубка Германии

«Ротен» победили «РБ Лейпциг»

Голы Кейна и Диаса. Бавария оформила выход в полуфинал Кубка Германии
Getty Images/Global Images Ukraine. Бавария – РБ Лейпциг

«Бавария» обыграла «РБ Лейпциг» в четвертьфинале Кубка Германии сезона-2025/2026. Поединок на «Арене Мюнхен» завершился со счетом 2:0 в пользу мюнхенцев.

Уже на 4-й минуте гол Кристофа Баумгартнера был отменен из-за офсайда. Открыл счет Гарри Кейн на 64-й минуте с пенальти, а через три минуты Луис Диас удвоил преимущество хозяев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Таким образом, «Бавария» пробилась в полуфинал Кубка Германии. Ранее туда попали «Байер», «Штутгарт» и «Фрайбург», который победил «Герту» по пенальти.

Кубок Германии, четвертьфинал.

Бавария – РБ Лейпциг – 2:0
Голы: Кейн, 64, Диас, 67.

Бавария РБ Лейпциг Гарри Кейн Луис Диас Кубок Германии по футболу
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
pol-55
Воротар Лейпціга пару раз здорово виручив,але потім заробив пенальті,яке легко реалізував Кейн,а ще з 4 ударів в створ воріт в 1му таймі 3 у Гаррі якому сьогодні не повезло один голевий удар з ленти воріт виніс захисник,2й після кутового мяч летів у пусті ворота, але потрапив у голову свого гравця.Мусіала ще не формі,Карль сидить на лавці.Лейпціг в 1му таймі грав достойно і взагалі гра Кубкова.Р.S.Коментатори(поляки таку  трансляцію найшов)все порівнювали Левадовського і Кейна. 
