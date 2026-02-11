Голы Кейна и Диаса. Бавария оформила выход в полуфинал Кубка Германии
«Ротен» победили «РБ Лейпциг»
«Бавария» обыграла «РБ Лейпциг» в четвертьфинале Кубка Германии сезона-2025/2026. Поединок на «Арене Мюнхен» завершился со счетом 2:0 в пользу мюнхенцев.
Уже на 4-й минуте гол Кристофа Баумгартнера был отменен из-за офсайда. Открыл счет Гарри Кейн на 64-й минуте с пенальти, а через три минуты Луис Диас удвоил преимущество хозяев.
Таким образом, «Бавария» пробилась в полуфинал Кубка Германии. Ранее туда попали «Байер», «Штутгарт» и «Фрайбург», который победил «Герту» по пенальти.
Кубок Германии, четвертьфинал.
Бавария – РБ Лейпциг – 2:0
Голы: Кейн, 64, Диас, 67.
𝗙𝗨𝗟𝗟 𝗧𝗜𝗠𝗘 𝗔𝗧 𝗧𝗛𝗘 𝗔𝗟𝗟𝗜𝗔𝗡𝗭 𝗔𝗥𝗘𝗡𝗔 🏟️— FC Bayern (@FCBayernEN) February 11, 2026
We're into the DFB Cup semifinals! 💪 pic.twitter.com/C5lg9NvVyI
