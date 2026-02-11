Голы Кейна и Диаса. Бавария оформила выход в полуфинал Кубка Германии

«Бавария» обыграла «РБ Лейпциг» в четвертьфинале Кубка Германии сезона-2025/2026. Поединок на «Арене Мюнхен» завершился со счетом 2:0 в пользу мюнхенцев.

Уже на 4-й минуте гол Кристофа Баумгартнера был отменен из-за офсайда. Открыл счет Гарри Кейн на 64-й минуте с пенальти, а через три минуты Луис Диас удвоил преимущество хозяев.

Таким образом, «Бавария» пробилась в полуфинал Кубка Германии. Ранее туда попали «Байер», «Штутгарт» и «Фрайбург», который победил «Герту» по пенальти.

Кубок Германии, четвертьфинал.

Бавария – РБ Лейпциг – 2:0

Голы: Кейн, 64, Диас, 67.