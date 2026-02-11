Герта – Фрайбург – 1:1 (пен 4:5). Четвертьфинал Кубка. Видео голов и обзор

Вечером 10 февраля состоялся четвертьфинальный матч Кубка Германии.

Герта Берлин в своем поле принимала Фрайбург. Основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти сильнее оказались гости (пен. 5:4).

У Герты было несколько моментов для взятия ворот в первом тайме, однако счет оставался ничейным. В дополнительное время Фрайбург открыл счет на 96-й минуте после гола Юито Судзуки, но Герта сравняла на 104-й минуте благодаря Фабиану Реезе.

Серия пенальти определила команду, которая вышла в полуфинал. В серии 11-метровых Герта одержала победу (пен. 5:4).

Читайте также: Герта и Фрайбург в серии пенальти определили полуфиналиста Кубка Германии

Кубок Германии. 1/4 финала. 10 февраля 2026 года

Герта Берлин – Фрайбург – 1:1 (пен 4:5)

Голы: Реезе, 104 – Сузуки, 96

Серия пенальти: Грифо (0:1), Реезе (1:1), Гинтер (1:2), Шулер (2:2), Эггештайн (2:3), Кюизанс (не забил), Манзамби (не забил), Брекало (3:3), Хелер (3:4), Сегуин (4:4), Сузуки (4:5), Клеменс (не забил)

Видео голов и обзор матча