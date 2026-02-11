Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шевченко попал в рейтинг лучших форвардов XXI века. Где Месси и Роналду?
Другие новости
11 февраля 2026, 15:17 |
257
1

Шевченко попал в рейтинг лучших форвардов XXI века. Где Месси и Роналду?

Вингер сборной Аргентины занял первое место, португальский форвард разместился на второй позиции

11 февраля 2026, 15:17 |
257
1 Comments
Шевченко попал в рейтинг лучших форвардов XXI века. Где Месси и Роналду?
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Французский телеканал Canal+ опубликовал рейтинг лучших форвардов XXI века – легендарный украинский нападающий Андрей Шевченко разместился на 14-й позиции.

Нынешний президент Украинской ассоциации футбола в течении своей карьеры защищал цвета киевского «Динамо», английского «Челси» и итальянского «Милана» и повесил бутсы на гвоздь в июле 2012 года.

Первое место занял нападающий американского «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси, вторым стал португалец Криштиану Роналду, который с 2023 года защищает цвета саудовского «Аль-Насра».

Тройку замкнул бразилец Роналдо, который завершил карьеру в феврале 2011 года.

Лучшие форварды XXI века (по версии Canal+):

  1. Лионель Месси (Аргентина)
  2. Криштиану Роналду (Португалия)
  3. Роналдо (Бразилия)
  4. Роналдиньо (Бразилия)
  5. Тьерри Анри (Франция)
  6. Карим Бензема (Франция)
  7. Килиан Мбаппе (Франция)
  8. Неймар (Бразилия)
  9. Роберт Левандовски (Польша)
  10. Дидье Дрогба (Кот-д'Ивуар)
  11. Самуэль Это′о (Камерун)
  12. Златан Ибрагимович (Швеция)
  13. Андрей Шевченко (Украина)
  14. Рауль (Испания)
  15. Луис Суарес (Уругвай)
По теме:
ФОТО. Винисиус собрал игроков Реала в ресторане. Лунин уехал первым
Аль-Наср дал Роналду обещание, которое может изменить его позицию
Экс-игрок Барсы рассказал о человеческих качествах Месси
Андрей Шевченко Лионель Месси Криштиану Роналду Роналдо Роналдиньо Тьерри Анри Карим Бензема Килиан Мбаппе Неймар Роберт Левандовски Дидье Дрогба Самюэль Это'о Златан Ибрагимович Рауль Гонсалес Луис Суарес рейтинг
Николай Тытюк Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ребров принял решение по поводу Ярмоленко и сборной Украины
Футбол | 11 февраля 2026, 08:14 5
Ребров принял решение по поводу Ярмоленко и сборной Украины
Ребров принял решение по поводу Ярмоленко и сборной Украины

Вингер может вернуться в сборную, но есть условие

Ребров решил не вызывать в сборную игроков из известного чемпионата
Футбол | 11 февраля 2026, 07:28 13
Ребров решил не вызывать в сборную игроков из известного чемпионата
Ребров решил не вызывать в сборную игроков из известного чемпионата

Сергей Станиславович не видит кандидатов из Польши

Медальный зачет ОИ-2026. У команды-лидера – уже 6 золотых наград
Олимпийские игры | 11.02.2026, 06:23
Медальный зачет ОИ-2026. У команды-лидера – уже 6 золотых наград
Медальный зачет ОИ-2026. У команды-лидера – уже 6 золотых наград
Талантливый легионер мечтает о Лиге чемпионов и попадании в сборную Украины
Футбол | 11.02.2026, 14:51
Талантливый легионер мечтает о Лиге чемпионов и попадании в сборную Украины
Талантливый легионер мечтает о Лиге чемпионов и попадании в сборную Украины
Источник: у Мудрика – новый громкий скандал. Теперь связан с россией
Футбол | 11.02.2026, 08:48
Источник: у Мудрика – новый громкий скандал. Теперь связан с россией
Источник: у Мудрика – новый громкий скандал. Теперь связан с россией
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Александр Бондарь
"Или первый или никто".кристина вечно вторая,значит никто.
Ответить
-1
Популярные новости
Карл Фроч без колебаний назвал победителя боя Усик – Итаума
Карл Фроч без колебаний назвал победителя боя Усик – Итаума
10.02.2026, 08:33
Бокс
ВИДЕО. Зинченко издалека забил первый гол за Аякс
ВИДЕО. Зинченко издалека забил первый гол за Аякс
09.02.2026, 19:18 5
Футбол
«Мы теряем его». Мичел разочаровал фанатов Жироны новостью о Ванате
«Мы теряем его». Мичел разочаровал фанатов Жироны новостью о Ванате
09.02.2026, 08:44 3
Футбол
Медальная таблица после 3-го дня ОИ. Две сборных имеют по 3 золотых награды
Медальная таблица после 3-го дня ОИ. Две сборных имеют по 3 золотых награды
10.02.2026, 06:23
Олимпийские игры
Туран исключил двух игроков Шахтера из заявки на плей-офф Лиги конференций
Туран исключил двух игроков Шахтера из заявки на плей-офф Лиги конференций
10.02.2026, 06:49 4
Футбол
Зинченко отказался играть за 19-кратного чемпиона по политическим причинам
Зинченко отказался играть за 19-кратного чемпиона по политическим причинам
09.02.2026, 10:33 19
Футбол
Михаил Мудрик пошел на радикальные меры ради победы
Михаил Мудрик пошел на радикальные меры ради победы
10.02.2026, 10:02 11
Футбол
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Вы очень много лжете»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Вы очень много лжете»
10.02.2026, 09:49 78
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем