Шевченко попал в рейтинг лучших форвардов XXI века. Где Месси и Роналду?
Вингер сборной Аргентины занял первое место, португальский форвард разместился на второй позиции
Французский телеканал Canal+ опубликовал рейтинг лучших форвардов XXI века – легендарный украинский нападающий Андрей Шевченко разместился на 14-й позиции.
Нынешний президент Украинской ассоциации футбола в течении своей карьеры защищал цвета киевского «Динамо», английского «Челси» и итальянского «Милана» и повесил бутсы на гвоздь в июле 2012 года.
Первое место занял нападающий американского «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси, вторым стал португалец Криштиану Роналду, который с 2023 года защищает цвета саудовского «Аль-Насра».
Тройку замкнул бразилец Роналдо, который завершил карьеру в феврале 2011 года.
Лучшие форварды XXI века (по версии Canal+):
- Лионель Месси (Аргентина)
- Криштиану Роналду (Португалия)
- Роналдо (Бразилия)
- Роналдиньо (Бразилия)
- Тьерри Анри (Франция)
- Карим Бензема (Франция)
- Килиан Мбаппе (Франция)
- Неймар (Бразилия)
- Роберт Левандовски (Польша)
- Дидье Дрогба (Кот-д'Ивуар)
- Самуэль Это′о (Камерун)
- Златан Ибрагимович (Швеция)
- Андрей Шевченко (Украина)
- Рауль (Испания)
- Луис Суарес (Уругвай)
L'équipe foot de CANAL+ vous présente son TOP 15 des meilleurs attaquants du XXIe siècle ⭐️— CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) February 5, 2026
Composée de journalistes spécialisés, d’anciennes joueuses et joueurs professionnels de renom, l'équipe s’est réunie autour d’une ambition commune : élire son TOP 100 des joueurs de foot… pic.twitter.com/i9pP57l705
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Вингер может вернуться в сборную, но есть условие
Сергей Станиславович не видит кандидатов из Польши