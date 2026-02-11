Шевченко попал в рейтинг лучших форвардов XXI века. Где Месси и Роналду?

Французский телеканал Canal+ опубликовал рейтинг лучших форвардов XXI века – легендарный украинский нападающий Андрей Шевченко разместился на 14-й позиции.

Нынешний президент Украинской ассоциации футбола в течении своей карьеры защищал цвета киевского «Динамо», английского «Челси» и итальянского «Милана» и повесил бутсы на гвоздь в июле 2012 года.

Первое место занял нападающий американского «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси, вторым стал португалец Криштиану Роналду, который с 2023 года защищает цвета саудовского «Аль-Насра».

Тройку замкнул бразилец Роналдо, который завершил карьеру в феврале 2011 года.

Лучшие форварды XXI века (по версии Canal+):

Лионель Месси (Аргентина) Криштиану Роналду (Португалия) Роналдо (Бразилия) Роналдиньо (Бразилия) Тьерри Анри (Франция) Карим Бензема (Франция) Килиан Мбаппе (Франция) Неймар (Бразилия) Роберт Левандовски (Польша) Дидье Дрогба (Кот-д'Ивуар) Самуэль Это′о (Камерун) Златан Ибрагимович (Швеция) Андрей Шевченко (Украина) Рауль (Испания) Луис Суарес (Уругвай)