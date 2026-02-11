Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. С голом новичка. Металлист 1925 сыграл вничью с чемпионом Южной Кореи
Товарищеские матчи
Металлист 1925
11.02.2026 15:00 – FT 1 : 1
Чонбук Хендэ Моторс
Украина. Премьер лига
11 февраля 2026, 17:08
88
0

Поединок «Металлист 1925» – «Чонбук» завершился со счетом 1:1

ФК Металлист 1925

Ко второй части сезона «Металлист 1925» готовится на учебно-тренировочных сборах в Испании. В среду, 11 февраля, команда провела спарринг матч с клубом «Чонбук», действующим чемпионом Южной Кореи.

«Металлист 1925» вышел вперед на 41-й минуте. Дебютным голом за харьковский клуб отличился 18-летний новичок «Металлиста 1925» Кауан Баптистелла.

«Чонбук» отыгрался во втором тайме. Ничью своей команде принес Патрик Твумаси.

Товарищеский матч. Испания. 11 февраля

«Металлист 1925» (Украина) – «Чонбук» (Южная Корея) – 1:1

Голы: Баптистелла, 41 – Твумаси, 65

Видеозапись матча

Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
