С голом новичка. Металлист 1925 сыграл вничью с чемпионом Южной Кореи

Ко второй части сезона «Металлист 1925» готовится на учебно-тренировочных сборах в Испании. В среду, 11 февраля, команда провела спарринг матч с клубом «Чонбук», действующим чемпионом Южной Кореи.

«Металлист 1925» вышел вперед на 41-й минуте. Дебютным голом за харьковский клуб отличился 18-летний новичок «Металлиста 1925» Кауан Баптистелла.

«Чонбук» отыгрался во втором тайме. Ничью своей команде принес Патрик Твумаси.

Товарищеский матч. Испания. 11 февраля

«Металлист 1925» (Украина) – «Чонбук» (Южная Корея) – 1:1

Голы: Баптистелла, 41 – Твумаси, 65

Видеозапись матча