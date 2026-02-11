С голом новичка. Металлист 1925 сыграл вничью с чемпионом Южной Кореи
Поединок «Металлист 1925» – «Чонбук» завершился со счетом 1:1
Ко второй части сезона «Металлист 1925» готовится на учебно-тренировочных сборах в Испании. В среду, 11 февраля, команда провела спарринг матч с клубом «Чонбук», действующим чемпионом Южной Кореи.
«Металлист 1925» вышел вперед на 41-й минуте. Дебютным голом за харьковский клуб отличился 18-летний новичок «Металлиста 1925» Кауан Баптистелла.
«Чонбук» отыгрался во втором тайме. Ничью своей команде принес Патрик Твумаси.
Товарищеский матч. Испания. 11 февраля
«Металлист 1925» (Украина) – «Чонбук» (Южная Корея) – 1:1
Голы: Баптистелла, 41 – Твумаси, 65
Видеозапись матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинский голкипер «Шахтера» прокомментировал спарринг с командой из Черкасс
Вингер сборной Аргентины занял первое место, португальский форвард разместился на второй позиции